Sneg u većem delu Srbije, otežan saobraćaj u Beogradu; upozorenje na ledenu kišu i moguće probleme u snabdevanju strujom

U većem delu Srbije od jutros padaju sneg i kiša, koju su u Beogradu smenile krupne bele pahulje. Saobraćaj u prestonici otežan, najteže u višim delovima grada. Izdato upozorenje na ledenu kišu.

U Sremu više od 20 centimetara snega Od jutros sneg pada i u Sremu. Od popodnevnih sati sne je nešto slabijeg inteziteta i sitnijih pahulja. Palo je više od 20 centimetara belog pokrivača. RTS Opširnije Kraće Izveštaj Milana Stokanovića (12.55) GSP: Autobusi u Maksima Gorkog stoje, problemi sa snegom u višim delovima grada Zbog trenutnih padavina, ekipe JKP "Beograd put" su na terenu zbog problematične situacije u saobraćaju u Beogradu, rečeno je za Tanjug iz