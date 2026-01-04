Sneg u većem delu Srbije, otežan saobraćaj u Beogradu; upozorenje na ledenu kišu i moguće probleme u snabdevanju strujom

RTS pre 4 minuta
Sneg u većem delu Srbije, otežan saobraćaj u Beogradu; upozorenje na ledenu kišu i moguće probleme u snabdevanju strujom

U većem delu Srbije od jutros padaju sneg i kiša, koju su u Beogradu smenile krupne bele pahulje. Saobraćaj u prestonici otežan, najteže u višim delovima grada. Izdato upozorenje na ledenu kišu.

U Sremu više od 20 centimetara snega Od jutros sneg pada i u Sremu. Od popodnevnih sati sne je nešto slabijeg inteziteta i sitnijih pahulja. Palo je više od 20 centimetara belog pokrivača. RTS Opširnije Kraće Izveštaj Milana Stokanovića (12.55) GSP: Autobusi u Maksima Gorkog stoje, problemi sa snegom u višim delovima grada Zbog trenutnih padavina, ekipe JKP "Beograd put" su na terenu zbog problematične situacije u saobraćaju u Beogradu, rečeno je za Tanjug iz
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

(FOTO) Hitno upozorenje RHMZ-a zbog ledene kiše: Opasni uslovi za vožnju, moguć nestanak struje

(FOTO) Hitno upozorenje RHMZ-a zbog ledene kiše: Opasni uslovi za vožnju, moguć nestanak struje

N1 Info pre 4 minuta
(Foto) Lančani sudar na auto-putu ka Beogradu! Zakucali se kamion i automobili: Snežna mećava paralisala saobraćaj

(Foto) Lančani sudar na auto-putu ka Beogradu! Zakucali se kamion i automobili: Snežna mećava paralisala saobraćaj

Blic pre 39 minuta
(Mapa) Vreme je opasno, stizaće hitna SMS upozorenja! Dramatična objava RHMZ, građani neka se spreme: Preti totalni zastoj!

(Mapa) Vreme je opasno, stizaće hitna SMS upozorenja! Dramatična objava RHMZ, građani neka se spreme: Preti totalni zastoj!

Blic pre 9 minuta
(Foto, video) Sneg sipa kao iz rukava, Srbija okovana! Autoput Miloš Veliki zavejan, vozila proklizavaju, nižu se lančani…

(Foto, video) Sneg sipa kao iz rukava, Srbija okovana! Autoput Miloš Veliki zavejan, vozila proklizavaju, nižu se lančani sudari: Ovi delovi su najkritičniji - oprez!

Blic pre 9 minuta
Autobus sleteo u kanal, gradski prevoz paralisan: Sneg napravio totalni kolaps u saobraćaju

Autobus sleteo u kanal, gradski prevoz paralisan: Sneg napravio totalni kolaps u saobraćaju

Mondo pre 39 minuta
Zastoj u delovima Beograda koji su na uzvišenju

Zastoj u delovima Beograda koji su na uzvišenju

Politika pre 24 minuta
Karambol u Borči! Autobus proklizao, pa udario u kiosk, ovde je sada nemoguće proći

Karambol u Borči! Autobus proklizao, pa udario u kiosk, ovde je sada nemoguće proći

Telegraf pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSZaječarĆuprijaGSPNovi SadTanjugZrenjaninSremska MitrovicaKikindaValjevoLoznicaSnegKragujevacBeograd na vodiRHMZZemunAir SerbiaSombor

Društvo, najnovije vesti »

Građani Pančeva danas uklanjaju grafit, Inicijativa mladih: mržnja koja poziva na zločin

Građani Pančeva danas uklanjaju grafit, Inicijativa mladih: mržnja koja poziva na zločin

Mašina pre 39 minuta
(FOTO) Hitno upozorenje RHMZ-a zbog ledene kiše: Opasni uslovi za vožnju, moguć nestanak struje

(FOTO) Hitno upozorenje RHMZ-a zbog ledene kiše: Opasni uslovi za vožnju, moguć nestanak struje

N1 Info pre 4 minuta
Ko je jači taj tlači; Vučić nakon otmice Madura: Međunarodni javni poredak i povelja UN ne funkcionišu

Ko je jači taj tlači; Vučić nakon otmice Madura: Međunarodni javni poredak i povelja UN ne funkcionišu

RTV pre 4 minuta
Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Beta pre 39 minuta
Zbog teškog problema regionalne kontrole letenja, obustavljen avio-saobraćaj ka Grčkoj

Zbog teškog problema regionalne kontrole letenja, obustavljen avio-saobraćaj ka Grčkoj

Beta pre 14 minuta