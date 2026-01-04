Vučić: Posle akcije u Venecueli jasno je da međunarodni pravni poredak ne funkcioniše; sačuvaćemo mir ali svojom snagom

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je, kada je reč o situaciji u Venecueli, pozicija Srbije jasna i da želimo prijateljstvo i sa SAD i sa svim zemljama sveta, ali da je naše da kažemo kada postoji kršenje međunarodnog prava. Posle akcije u Venecueli jasno je da međunarodni pravni poredak i Povelja UN ne funkcionišu, u svetu dominira pravo sile, pravo jačeg i to je jedini princip savremene politike u svetu, rekao je Vučić. U narednih godinu i po dana rekao bih da ćemo skoro da udvostručimo naše vojne

Obraćanje Aleksandra Vučića posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost "Važno poštovanje Povelje UN, ali očekujemo nastavak ovakvih akcija od SAD i drugih država" Govoreći o situaciji u svetu, Vučić je rekao da svi treba da znaju da nikakva pravila više u svetu ne postoje. "Američki cilj je potpuna dominacija na američkim kontinentima, potpuna, što nije lako sa tako ozbiljnim zemljama kao što su Brazil i Meksiko pre svega, ali cilj je potpuna dominacija", rekao