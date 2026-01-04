Potvrđeno: Srbin Stefan Ivanović stradao u požaru u Kran-Montani spašavajući goste zapaljenog bara

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Potvrđeno: Srbin Stefan Ivanović stradao u požaru u Kran-Montani spašavajući goste zapaljenog bara

KRAN MONTANA - Među žrtvama požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru "Konstelasion" u švajcarskom odmaralištu Kran-Montana nalazi se i srpski državljanin Stefan Ivanović (31), koji je izgubio život dok je spasavao goste iz zapaljenog bara.

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je danas da je, nažalost, izvesno da je srpski državljanin Stefan Ivanović nastradao u požaru u diskoteci u Kran-Montani i dodao da je to potvrdila i njegova porodica. "Mi smo to saznali od njegove porodice, ali još uvek nemamo zvaničnu konfimaciju od švajcarske policije. Njegova porodica je preko DNK analize došla do tog saznanja i sasvim je izvesno da je on, nažalost, preminuo", rekao je Trifunović za Tanjug.
