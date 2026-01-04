UPALJEN Crveni meteoalarm: Evo šta najavljuje RHMZ za Mačvu u naredna dva dana

Šabačke novosti pre 29 minuta
UPALJEN Crveni meteoalarm: Evo šta najavljuje RHMZ za Mačvu u naredna dva dana

Nakon dramatičnog upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pooštreni su i meteoalarmi! Delovi zemlje za koje je u ponedeljak, 5. januara, izdat narandžasti stepen upozorenja sada su pod crvenim meteoalarmom.

Kako se na sajtu RHMZ, zbog snega i leda crveni meteoalarm će biti upaljen u: Narandžasti meteoalarm zadržaće se u jugozapadnoj Srbiji, kao i na Kosovu i Metohiji, žuti će biti na snazi u Vojvodini, dok će samo jugoistočna Srbija ostati u „zelenom“. Podsetimo, kako je najavio RHMZ, od 4. do 7. januara 2026. godine očekuju se obilne padavine u vidu vlažnog snega, kao i lokalna pojava ledene kiše, što može izazvati ozbiljne probleme širom zemlje. Prema najnovijem
