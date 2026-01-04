Zabeleo se Šabac! Sneg će padati tokom čitavog dana, putevi još uvek nisu očišćeni VOZITE OPREZNO!!! (FOTO, VIDEO)

Šabačke novosti pre 2 sata
Zabeleo se Šabac! Sneg će padati tokom čitavog dana, putevi još uvek nisu očišćeni VOZITE OPREZNO!!! (FOTO, VIDEO)

Zabelelo se i ovog jutra u većini mesta u Srbiji, kiša je vrlo brzo prerasla u krupne pahulje koje ne prestaju da padaju u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu.

Auto-put Šabac – Ruma. Vozite oprezno! pic.twitter.com/DVzhIKHWYP Otežan je saobraćaj na glavim putnim pravcima, vozila proklizavaju, stvaraju se ogromne kolone vozila, a došlo je i do lančanog sudara. Prema najnovijem upozorenju RHMZ-a, najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje, od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini i to povremeno sa vlažnim snegom.
