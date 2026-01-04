Još potresnih vesti stiže iz Švajcarske: I mladi Ivanovski je pronađen mrtva, ovaku su identifikovali telo

Nakon vesti da je mladić iz Srbije Stefan Ivanović poginuo u požaru u Kran Montani, još tužnih vesti iz Švajcarske potreslo je region.

Mladi Stiven Ivanovski, koji je nestao u požaru u Kran Montani, pronađen je mrtav. Njegovo telo je identifikovano na osnovu DNK analize. Informaciju je potvrdila i makedonska Vlada. "Postoji potvrda iz Berna, telo je identifikovano. Nažalost, reč je o preminuloj osobi. Član porodice je to potvrdio na osnovu DNK analize. Izražavamo duboko žaljenje i saučešće", saopštila je Vlada Severne Makedonije. Ivanovski se vodio kao nestao nakon požara u diskoteci u Kran