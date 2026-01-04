Još potresnih vesti stiže iz Švajcarske: I mladi Ivanovski je pronađen mrtva, ovaku su identifikovali telo

Telegraf pre 36 minuta  |  Telegraf.rs
Još potresnih vesti stiže iz Švajcarske: I mladi Ivanovski je pronađen mrtva, ovaku su identifikovali telo

Nakon vesti da je mladić iz Srbije Stefan Ivanović poginuo u požaru u Kran Montani, još tužnih vesti iz Švajcarske potreslo je region.

Mladi Stiven Ivanovski, koji je nestao u požaru u Kran Montani, pronađen je mrtav. Njegovo telo je identifikovano na osnovu DNK analize. Informaciju je potvrdila i makedonska Vlada. "Postoji potvrda iz Berna, telo je identifikovano. Nažalost, reč je o preminuloj osobi. Član porodice je to potvrdio na osnovu DNK analize. Izražavamo duboko žaljenje i saučešće", saopštila je Vlada Severne Makedonije. Ivanovski se vodio kao nestao nakon požara u diskoteci u Kran
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Minut ćutanja za stradalog Stefana! Potresni prizori u Švajcarskoj nakon što je otkriveno da je Srbin još jedna žrtva požara…

Minut ćutanja za stradalog Stefana! Potresni prizori u Švajcarskoj nakon što je otkriveno da je Srbin još jedna žrtva požara: "Trčao je da svakome pomogne"

Blic pre 6 minuta
"Tvoj herojski čin te je koštao života!" Prijatelji se opraštaju od Stefana koji pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj…

"Tvoj herojski čin te je koštao života!" Prijatelji se opraštaju od Stefana koji pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj: "Niko nikada neće moći da ti se zahvali što si se bacio u vatru"

Blic pre 31 minuta
Mladić iz Makedonije pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj. Stiven se danima vodio kao nestao, potvrđene najgore vesti

Mladić iz Makedonije pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj. Stiven se danima vodio kao nestao, potvrđene najgore vesti

Blic pre 1 minut
Održan minut ćutanja u Kran-montani za stradalog Srbina: Naš Stefan je poginuo kao heroj spašavajući druge iz zapaljenog bara…

Održan minut ćutanja u Kran-montani za stradalog Srbina: Naš Stefan je poginuo kao heroj spašavajući druge iz zapaljenog bara, takav se ne rađa dva puta (foto)

Kurir pre 21 minuta
Tuga! Prijatelji se opraštaju od tragično stradalog Srbina u Švajcarskoj: "Tvoj herojski čin koštao te je života..."

Tuga! Prijatelji se opraštaju od tragično stradalog Srbina u Švajcarskoj: "Tvoj herojski čin koštao te je života..."

Kurir pre 1 minut
Menadžeri švajcarskog bara suočeni s krivičnom istragom nakon požara

Menadžeri švajcarskog bara suočeni s krivičnom istragom nakon požara

Euronews pre 1 sat
Fudbaler heroj! Uleteo u stravičan požar u Švajcarskoj da spase devojku: "Vratio se po nju i izvukao je iz pakla"

Fudbaler heroj! Uleteo u stravičan požar u Švajcarskoj da spase devojku: "Vratio se po nju i izvukao je iz pakla"

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MakedonijaŠvajcarskapožarSeverna Makedonijakran montana

Hronika, najnovije vesti »

Minut ćutanja za stradalog Stefana! Potresni prizori u Švajcarskoj nakon što je otkriveno da je Srbin još jedna žrtva požara…

Minut ćutanja za stradalog Stefana! Potresni prizori u Švajcarskoj nakon što je otkriveno da je Srbin još jedna žrtva požara: "Trčao je da svakome pomogne"

Blic pre 6 minuta
"Tvoj herojski čin te je koštao života!" Prijatelji se opraštaju od Stefana koji pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj…

"Tvoj herojski čin te je koštao života!" Prijatelji se opraštaju od Stefana koji pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj: "Niko nikada neće moći da ti se zahvali što si se bacio u vatru"

Blic pre 31 minuta
Zemljotres na jugu Srbije Oglasio se Republički seizmološki zavod: Ovo je treći potres od početka godine

Zemljotres na jugu Srbije Oglasio se Republički seizmološki zavod: Ovo je treći potres od početka godine

Blic pre 1 minut
Mladić iz Makedonije pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj. Stiven se danima vodio kao nestao, potvrđene najgore vesti

Mladić iz Makedonije pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj. Stiven se danima vodio kao nestao, potvrđene najgore vesti

Blic pre 1 minut
Održan minut ćutanja u Kran-montani za stradalog Srbina: Naš Stefan je poginuo kao heroj spašavajući druge iz zapaljenog bara…

Održan minut ćutanja u Kran-montani za stradalog Srbina: Naš Stefan je poginuo kao heroj spašavajući druge iz zapaljenog bara, takav se ne rađa dva puta (foto)

Kurir pre 21 minuta