Milica rodila sina, prvu srpsku bebu u Severnoj Mitrovici: Dar od Odbora za KiM za bebe iz Pasjana i Gračanice

Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke uručio je u subotu novčani poklon od 500 evra prvoj srpskoj bebi rođenoj u ovoj godini u porodilištu u Severnoj Mitrovici.

Simbolične poklone, nabavljene donacijama prikupljenim u Republici Srpskoj, dobile su sve majke i bebe smeštene u mitrovačkom porodilištu. Dar Odbora dobila je Milica Lazić, koja je na samom početku 2026. godine na svet donela drugo dete. Ona je u subotu, oko tri sata posle ponoći rodila dečaka, prvu srpsku bebu u Severnoj Mitrovici, a drugu od početka godine na Kosovu. Milica Lazić je rekla da joj novčana pomoć mnogo znači, ali da je još važnija pažnja i podrška
KosovoRepublika SrpskaBanjalukaKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaBebakimseverna mitrovica

