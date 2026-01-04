Oglasila se premijerka zemlje koja je Trampova meta za narednu vojnu intervenciju: "Apsolutno nema smisla!"

Danska premijerka Mete Frederiksen danas je pozvala američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda, nakon što je on u intervjuu za magazin The Atlantic ponovio svoju želju da to učini. "Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD treba da preuzmu Grenland.

SAD nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje Kraljevine Danske", navela je Frederiksen u saopštenju poslatom mejlom, prenosi Reuters. Ona je navela da snažno poziva SAD da prestanu sa pretnjama prema istorijski bliskom savezniku i prema drugoj zemlji i drugom narodu, koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ranije danas je u telefonskom intervjuu za magazin Atlantik ponovio da Venecuela možda neće