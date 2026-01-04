Oglasila se premijerka zemlje koja je Trampova meta za narednu vojnu intervenciju: "Apsolutno nema smisla!"

Telegraf pre 53 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasila se premijerka zemlje koja je Trampova meta za narednu vojnu intervenciju: "Apsolutno nema smisla!"

Danska premijerka Mete Frederiksen danas je pozvala američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda, nakon što je on u intervjuu za magazin The Atlantic ponovio svoju želju da to učini. "Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD treba da preuzmu Grenland.

SAD nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje Kraljevine Danske", navela je Frederiksen u saopštenju poslatom mejlom, prenosi Reuters. Ona je navela da snažno poziva SAD da prestanu sa pretnjama prema istorijski bliskom savezniku i prema drugoj zemlji i drugom narodu, koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ranije danas je u telefonskom intervjuu za magazin Atlantik ponovio da Venecuela možda neće
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Danska premijerka o pretnjama Trampa: "Dalje ruke od Grenlanda, nema smisla pominjati aneksiju ostrva"

Danska premijerka o pretnjama Trampa: "Dalje ruke od Grenlanda, nema smisla pominjati aneksiju ostrva"

Euronews pre 33 minuta
"Danska je član NATO, samim tim i Grenland": Premijerka Danske odgovorila Trampu

"Danska je član NATO, samim tim i Grenland": Premijerka Danske odgovorila Trampu

Kurir pre 8 minuta
Mete Frederiksen odgovorila Trampu: Prestanite sa pretnjama o preuzimanju Grenlanda

Mete Frederiksen odgovorila Trampu: Prestanite sa pretnjama o preuzimanju Grenlanda

RTS pre 43 minuta
"Trampe, prestani!"

"Trampe, prestani!"

B92 pre 13 minuta
Frederiksen pozvala Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda

Frederiksen pozvala Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda

Politika pre 38 minuta
Šok iz Bele kuće: Grenland u bojama američke zastave (foto)

Šok iz Bele kuće: Grenland u bojama američke zastave (foto)

Večernje novosti pre 13 minuta
Opasna poruka iz Vašingtona - Venecuela nije kraj?; Tramp nastavlja da preti

Opasna poruka iz Vašingtona - Venecuela nije kraj?; Tramp nastavlja da preti

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDanskaGrenlandDonald Trampsjedinjene američke države

Svet, najnovije vesti »

Danska premijerka odgovorila Trampu: Prestanite sa pretnjama o preuzimanju Grenlanda

Danska premijerka odgovorila Trampu: Prestanite sa pretnjama o preuzimanju Grenlanda

Danas pre 28 minuta
Stotine prošetali u tišini odajući poštu nastradalim u požaru u Kran-Montani

Stotine prošetali u tišini odajući poštu nastradalim u požaru u Kran-Montani

Danas pre 33 minuta
Oglasila se Evropska unija o hapšenju Madura: "Od suštinskog je značaja da svi akteri u potpunosti poštuju ljudska prava i…

Oglasila se Evropska unija o hapšenju Madura: "Od suštinskog je značaja da svi akteri u potpunosti poštuju ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo"

Blic pre 13 minuta
Identifikovano poslednjih 16 žrtava požara u Švajcarskoj. Oglasila se policija o baru smrti u kom je nastradao i Srbin.

Identifikovano poslednjih 16 žrtava požara u Švajcarskoj. Oglasila se policija o baru smrti u kom je nastradao i Srbin.

Blic pre 28 minuta
Tramp se nameračio na novu - staru metu, premijerka odmah postavila blokadu! "Želim, jako mi je potreban"; "Prestani da pretiš"…

Tramp se nameračio na novu - staru metu, premijerka odmah postavila blokadu! "Želim, jako mi je potreban"; "Prestani da pretiš"

Blic pre 43 minuta