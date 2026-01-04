Švajcarski mediji pišu o hrabrosti Stefana Ivanovića, koji je stradao spasavajući goste u zapaljenom baru

Švajcarski mediji pišu o hrabrosti srpskog državljanina Srbije Stefana Ivanovića koji je spasio nekoliko gostiju iz plamena u zapaljenom baru pre nego što je stradao.

U novogodišnjoj noći, zabava u baru Konstelejšen u Kran-Montani, u Valeu, pretvorila se u noćnu moru, pišu švajcarski mediji. Požar je odneo oko 40 života, a teško je povređeno više od 100 ljudi. Švajcarski mediji pišu nove detalje o žrtvama, kao i o herojskim delima koja su se dogodila tokom požara. Srpski državljanin Stefan Ivanović (31) je radio kao obezbeđenje u baru. Kada je izbio požar, Stefan je prvo uspeo da izvuče nekoliko gostiju napolje - a zatim se