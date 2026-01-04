Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Oci, u narodu poznat i kao Očevi Praznik Oci

Volim Zrenjanin
Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Oci, u narodu poznat i kao Očevi Praznik Oci

Oci ili Očevi je srpski praznik koji se slavi prvu nedelju pred Božić.

Toga dana, isto kao i na Materice, deca vezuju svoje očeve, a ovi im se dreše („odvezuju“) poklonima, isto kao i majke. Običaj je da se na Oce vezuju svi muškarci, kako ukućani, tako i oni koji su vam došli u kuću, a koji imaju decu. Noge im se vezuju za neki predmet kao što su krevet, stolica, sto, kako ne bi mogli da ustanu. Oci, Materice i Detinjci su porodični praznici i za taj dan domaćice pripremaju svečani ručak na kome se okupi cela porodica. Ovi praznici i
