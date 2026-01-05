Vučić: Ako SAD zauzmu Grenland, Srbija se neće uključivati u ratove, niti će davati teže izjave

Beta pre 1 sat

Ako SAD zauzmu ostrvo Grenland, autonomnu teritoriju Danske, Srbija će biti na strani poštovanja međunarodnog javnog prava, odnosno teritorijalnog integriteta, ali se neće uključivati u bilo kakve sukobe i ratove, niti će davati neke teže izjave, izjavio je danas u Trebinju predsednik Aleksandar Vučić.

Posle ceremonije otvaranja bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju, Vučić je medijima iz Srbije rekao da "dobro razume" interese SAD, te da je "dobro sagledao" i moguće posledice, i da procenjuje da će 2026. biti "ekonomski verovatno najbolja" godina u istoriji Srbije, a politički "jedna od najtežih".

{Related:237135}

"Otvorena je Pandorina kutija. Danska, Francuska i Engleska sada kažu da moraju da se poštuju teritorijalni integritet i Povelja UN. Stvarno? Osim u slučaju Srbije - kada je trebalo da se gazi Srbija, nikog nije bilo briga za Povelju UN, a danas se drže toga jer su oni ugroženi", kazao je Vučić povodom vojne akcije SAD u Venecueli 3. januara, tokom koje su američke snage zarobile predsednika države Nikolasa Madura.

Vučić je kritikovao evropske zemlje koje osuđuju najave zauzimanja Grenlanda iz SAD, rekavši da su "mogli da kažu Srbiji makar jedno 'izvinite' za ono što su uradili sa Kosovom i Metohijom", misleći na podršku kosovskoj nezavisnosti.

"Kako sada čudno, pogrešno i glupo zvuči kada govore o Povelji UN i teritorijalnom integritetu, napadajući tobož Amerikance. A kad ste nama to radili, šta ste onda rekli", kazao je Vučić.

(Beta, 05.01.2026)

Povezane vesti »

Penzionerima isplaćene uvećane decembarske penzije, predsednik Srbije najavio da će nastaviti da rastu

Penzionerima isplaćene uvećane decembarske penzije, predsednik Srbije najavio da će nastaviti da rastu

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Vučić: Srbija spremna da uloži 200 miliona evra u izgradnju aerodroma u Trebinju

Vučić: Srbija spremna da uloži 200 miliona evra u izgradnju aerodroma u Trebinju

Nova ekonomija pre 22 minuta
Otvorena nova bolnica u Trebinju – Vučić: Ova zgrada je velika stvar, spremni smo da uložimo 200 miliona evra u aerodrom ovde…

Otvorena nova bolnica u Trebinju – Vučić: Ova zgrada je velika stvar, spremni smo da uložimo 200 miliona evra u aerodrom ovde

RTS pre 37 minuta
Vučić: U Srbiji se sneg čisti brže nego u Njujorku, Vašingtonu i Berlinu

Vučić: U Srbiji se sneg čisti brže nego u Njujorku, Vašingtonu i Berlinu

N1 Info pre 1 sat
"Mogli su da nam kažu jedno izvinite za Kosovo" Vučić o Grenlandu i napadu na Venecuelu: "Bilo je mnogo izdaje"

"Mogli su da nam kažu jedno izvinite za Kosovo" Vučić o Grenlandu i napadu na Venecuelu: "Bilo je mnogo izdaje"

Blic pre 2 sata
Vučić: Nismo mi prodali prehrambenu industriju, mi ćemo to da vraćamo u srpske ruke - ide prvo uljara

Vučić: Nismo mi prodali prehrambenu industriju, mi ćemo to da vraćamo u srpske ruke - ide prvo uljara

N1 Info pre 1 sat
Vučić: U Srbiji se sneg čisti brže nego u Njujorku, Vašingtonu i Berlinu

Vučić: U Srbiji se sneg čisti brže nego u Njujorku, Vašingtonu i Berlinu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDanskaGrenlandTrebinje

Politika, najnovije vesti »

Kako je Moskva pustila Madura niz vodu i šta iz toga može da nauči Vučić

Kako je Moskva pustila Madura niz vodu i šta iz toga može da nauči Vučić

Nova pre 2 minuta
Penzionerima isplaćene uvećane decembarske penzije, predsednik Srbije najavio da će nastaviti da rastu

Penzionerima isplaćene uvećane decembarske penzije, predsednik Srbije najavio da će nastaviti da rastu

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Vučević: Otvaranje bolnice u Trebinju je zajednička pobeda Srbije, Republike Srpske i grada Trebinja

Vučević: Otvaranje bolnice u Trebinju je zajednička pobeda Srbije, Republike Srpske i grada Trebinja

Euronews pre 1 minut
Vučić: Srbija spremna da uloži 200 miliona evra u izgradnju aerodroma u Trebinju

Vučić: Srbija spremna da uloži 200 miliona evra u izgradnju aerodroma u Trebinju

Nova ekonomija pre 22 minuta
Brnabić reagovala na lažiranje objava Tamare Vučić o hapšenju u Venecueli: "Iz aviona se vidi koliko je loš fotošop"

Brnabić reagovala na lažiranje objava Tamare Vučić o hapšenju u Venecueli: "Iz aviona se vidi koliko je loš fotošop"

Blic pre 47 minuta