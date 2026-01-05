Vučić: Ako SAD zauzmu Grenland, Srbija se neće uključivati u ratove, niti će davati teže izjave

Beta pre 1 sat

Ako SAD zauzmu ostrvo Grenland, autonomnu teritoriju Danske, Srbija će biti na strani poštovanja međunarodnog javnog prava, odnosno teritorijalnog integriteta, ali se neće uključivati u bilo kakve sukobe i ratove, niti će davati neke teže izjave, izjavio je danas u Trebinju predsednik Aleksandar Vučić.

Posle ceremonije otvaranja bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" u Trebinju, Vučić je medijima iz Srbije rekao da "dobro razume" interese SAD, te da je "dobro sagledao" i moguće posledice, i da procenjuje da će 2026. biti "ekonomski verovatno najbolja" godina u istoriji Srbije, a politički "jedna od najtežih".

"Otvorena je Pandorina kutija. Danska, Francuska i Engleska sada kažu da moraju da se poštuju teritorijalni integritet i Povelja UN. Stvarno? Osim u slučaju Srbije - kada je trebalo da se gazi Srbija, nikog nije bilo briga za Povelju UN, a danas se drže toga jer su oni ugroženi", kazao je Vučić povodom vojne akcije SAD u Venecueli 3. januara, tokom koje su američke snage zarobile predsednika države Nikolasa Madura.

Vučić je kritikovao evropske zemlje koje osuđuju najave zauzimanja Grenlanda iz SAD, rekavši da su "mogli da kažu Srbiji makar jedno 'izvinite' za ono što su uradili sa Kosovom i Metohijom", misleći na podršku kosovskoj nezavisnosti.

"Kako sada čudno, pogrešno i glupo zvuči kada govore o Povelji UN i teritorijalnom integritetu, napadajući tobož Amerikance. A kad ste nama to radili, šta ste onda rekli", kazao je Vučić.

(Beta, 05.01.2026)