(Radarski snimci) Sneg ne odustaje, a stiže još jedna opasna pojava. Pogledajte kako će se nevreme kretati u Srbiji iz minuta u minut: Građanima stigla hitna SMS poruka.

Blic pre 8 minuta
(Radarski snimci) Sneg ne odustaje, a stiže još jedna opasna pojava. Pogledajte kako će se nevreme kretati u Srbiji iz minuta…

RHMZ je izdao upozorenje na vremenske neprilike u mnogim delovima zemlje, uključujući sneg i poledicu Vremenske nepogode sa snežnim padavinama i kišom nastaviće se i tokom prazničnih dana Badnjeg dana i Božića I ovog jutra veći deo Srbije probudiće se pod snežnim pokrivačem.

Ipak, osim snega, danas građanima preti još jedna, opasna vremenska pojava, zbog koje se savetuje poseban oprez, naročito onima koji planiraju putovanja. Kako je RHMZ upozorio, u jutarnjim, pre podnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlјu i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše. - Dalјe povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 5. januar: Oblačno i hladno sa snegom, budite oprezni u saobraćaju

Vremenska prognoza za 5. januar: Oblačno i hladno sa snegom, budite oprezni u saobraćaju

Mondo pre 1 sat
Ledeni dan, kiša i sneg na severu zemlje, toplije na jugu i jugoistoku

Ledeni dan, kiša i sneg na severu zemlje, toplije na jugu i jugoistoku

RTS pre 1 sat
Ove delove Srbije danas očekuje ledena kiša, a evo gde će padati sneg: Oprez! Temperatura oko 0, na jugu do 12

Ove delove Srbije danas očekuje ledena kiša, a evo gde će padati sneg: Oprez! Temperatura oko 0, na jugu do 12

Telegraf pre 1 sat
(Video) Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Sudar autobusa i automobila, saobraćaj obustavljen

(Video) Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Sudar autobusa i automobila, saobraćaj obustavljen

Blic pre 6 sati
(Foto) Nekoliko kamiona zaglavljeno kod Kragujevca. Saobraćaj obustavljen: Sneg ne prestaje da veje

(Foto) Nekoliko kamiona zaglavljeno kod Kragujevca. Saobraćaj obustavljen: Sneg ne prestaje da veje

Blic pre 8 sati
"Mogući problemi u snabdevanju stanovništva, povrede i štete!" Novo, još dramatičnije upozorenje RHMZ: Haotično snežno nevreme…

"Mogući problemi u snabdevanju stanovništva, povrede i štete!" Novo, još dramatičnije upozorenje RHMZ: Haotično snežno nevreme ne jenjava, a stiže još opasnija pojava

Blic pre 9 sati
(Video) Grtalica sletela sa puta Mašina za čišćenje snega završila u kanalu kod Šapca

(Video) Grtalica sletela sa puta Mašina za čišćenje snega završila u kanalu kod Šapca

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaSMSBanatBačkaSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Ledena kiša, snežna mećeva, debeli minus! Batut izdao savete tokom ekstremne hladnoće: Ovi građani su posebno na "udaru"

Ledena kiša, snežna mećeva, debeli minus! Batut izdao savete tokom ekstremne hladnoće: Ovi građani su posebno na "udaru"

Blic pre 27 minuta
(Radarski snimci) Sneg ne odustaje, a stiže još jedna opasna pojava. Pogledajte kako će se nevreme kretati u Srbiji iz minuta…

(Radarski snimci) Sneg ne odustaje, a stiže još jedna opasna pojava. Pogledajte kako će se nevreme kretati u Srbiji iz minuta u minut: Građanima stigla hitna SMS poruka.

Blic pre 8 minuta
Uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića

Uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića

Telegraf pre 7 minuta
Slučaj “Peliko” i razaranje diktature

Slučaj “Peliko” i razaranje diktature

Velike priče pre 1 sat
Danas je Tucindan, vreme kad se sprema božićna pečenica: Veruje se da ove običaje treba ispoštovati

Danas je Tucindan, vreme kad se sprema božićna pečenica: Veruje se da ove običaje treba ispoštovati

Mondo pre 52 minuta