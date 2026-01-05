(Radarski snimci) Sneg ne odustaje, a stiže još jedna opasna pojava. Pogledajte kako će se nevreme kretati u Srbiji iz minuta u minut: Građanima stigla hitna SMS poruka.

RHMZ je izdao upozorenje na vremenske neprilike u mnogim delovima zemlje, uključujući sneg i poledicu Vremenske nepogode sa snežnim padavinama i kišom nastaviće se i tokom prazničnih dana Badnjeg dana i Božića I ovog jutra veći deo Srbije probudiće se pod snežnim pokrivačem.

Ipak, osim snega, danas građanima preti još jedna, opasna vremenska pojava, zbog koje se savetuje poseban oprez, naročito onima koji planiraju putovanja. Kako je RHMZ upozorio, u jutarnjim, pre podnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlјu i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše. - Dalјe povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i