RHMZ, MUP i Putevi Srbije nižu upozorenja, a Srbi masovno stavljaju sveće u auto - stari trik može ovih dana da vam spasi živu glavu

Blic pre 1 sat
RHMZ, MUP i Putevi Srbije nižu upozorenja, a Srbi masovno stavljaju sveće u auto - stari trik može ovih dana da vam spasi živu…

Sneg, ledena kiša i niske temperature izazvale su poledicu na putevima Srbije, što značajno otežava saobraćaj Vozači se upozoravaju da koriste zimsku opremu, pravilno očiste vozila pre vožnje i sarađuju sa službama za puteve Sneg, poledica, niske temperature i ledena kiša okovale su puteve u Srbiji.

Auto-moto savez Srbije, MUP, Putevi Srbije i Republički hidrometeorološki zavod Srbije uveliko nižu upozorenje na opasne vremenske uslove i oprez pri vožnji. Ledena kiša, najavljena danas i narednih dana, može stvoriti sloj leda na putevima, gde ni zimske gume ni pogon na sva četiri točka nisu dovoljni. Ako morate na put, pripremite se za izazove koje donosi zima, a pravilno ponašanje vozača ključno je za bezbednost. Pred vama je sve što morate da znate. U ovakvim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

RTS pre 1 sat
Železnice Srbije rade i po snegu – saobraćaj usporen, ali bez većih zastoja

Železnice Srbije rade i po snegu – saobraćaj usporen, ali bez većih zastoja

Moj Novi Sad pre 59 minuta
(Video) Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Sudar autobusa i automobila, saobraćaj obustavljen

(Video) Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Sudar autobusa i automobila, saobraćaj obustavljen

Blic pre 2 sata
Više naselja u ovoj opštini u Srbiji ostalo bez struje! Snežno nevreme napravilo haos, drveće popadalo na podvodnike

Više naselja u ovoj opštini u Srbiji ostalo bez struje! Snežno nevreme napravilo haos, drveće popadalo na podvodnike

Blic pre 2 sata
Ovaj grad u Srbiji proglasio vanrednu situaciju: Građanima omogućeno nesmetano snadbevanje električnom energijom

Ovaj grad u Srbiji proglasio vanrednu situaciju: Građanima omogućeno nesmetano snadbevanje električnom energijom

Mondo pre 2 sata
IŽS: Železnički saobraćaj bez većih zastoja i problema u uslovima pojačanih snežnih padavina

IŽS: Železnički saobraćaj bez većih zastoja i problema u uslovima pojačanih snežnih padavina

Ekapija pre 4 sati
Kvarovi u ovim beogradskim naseljima usled nevremena: Hitno se oglasila "Elektrodistribucija Srbije"

Kvarovi u ovim beogradskim naseljima usled nevremena: Hitno se oglasila "Elektrodistribucija Srbije"

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPPutevi SrbijeSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Nova: Dani „državne službe“ Vladice Tintora-RATEL, CERT, a danas United grupa

Nova: Dani „državne službe“ Vladice Tintora-RATEL, CERT, a danas United grupa

Danas pre 9 minuta
(Video) "Živimo u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti" Porfirije čestitao Božić: "Prevaziđimo podele i…

(Video) "Živimo u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti" Porfirije čestitao Božić: "Prevaziđimo podele i pružimo ruku jedni drugima"

Blic pre 39 minuta
Zaplenjeno skoro 34.000 pirotehničkih sredstava na improvizovanom štandu

Zaplenjeno skoro 34.000 pirotehničkih sredstava na improvizovanom štandu

Danas pre 1 sat
Preminuo Branko Jović, nekadašnji direktor Jumka

Preminuo Branko Jović, nekadašnji direktor Jumka

Danas pre 1 sat
Neverovatan poduhvat srpskih alpinista: Bez dodatnog kiseonika i šerpasa dotakli "Tirkiznu boginju" na više od 8.000 metara i…

Neverovatan poduhvat srpskih alpinista: Bez dodatnog kiseonika i šerpasa dotakli "Tirkiznu boginju" na više od 8.000 metara i vratili se živi (foto)

Blic pre 1 sat