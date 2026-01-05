Tusk pozvao na hitan nastavak naoružanja Evrope Nova godina, stari strahovi - od Rusije: "Ako ne ostanemo ujedinjeni, gotovi smo"
Blic pre 55 minuta
Zahvaljujući modernizovanoj politici azila i sigurnosti granica, Poljska beleži drastično smanjenje broja ilegalno prešle granice Svoju solidarnost, Poljska pokazuje pružanjem pomoći milionima Ukrajinaca, naglašavajući važnost međunarodne podrške i humanitarne uloge Premijer Poljske Donald Tusk pozvao je danas na nastavak naoružavanja Evrope, navodeći da "niko neće ozbiljno shvatiti slabu i podeljenu Evropu - ni neprijatelj, ni saveznik", uz poruku da je vreme da