(Video) "Nikolas će se vratiti" Madurov sin se oglasio prvi put nakon hapšenja i odmah zapretio: "Neće nas videti slabe, istorija će pokazati ko su izdajnici"

Blic pre 1 sat
(Video) "Nikolas će se vratiti" Madurov sin se oglasio prvi put nakon hapšenja i odmah zapretio: "Neće nas videti slabe…
Sin predsednika Venecuele je trenutno poslanik u venecuelanskoj Narodnoj skupštini On je, zajedno sa svojim ocem, nedavno optužen u Južnom okrugu Njujorka Sin predsednika Venecuele Nikolasa Madura, Nikolas Ernesto Maduro Guera, izjavio je da su pristalice njegovog oca odlučnije nego ikada da podrže svrgnutog predsednika, navodi se u audio-snimku podeljenom na društvenim mrežama. - Neće nas videti da smo slabi. Predsednik Nikolas Maduro će se vratiti. Vratiće se.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sin predsednika Madura: Pristalice Nikolasa Madura odlučne da ga podrže

Sin predsednika Madura: Pristalice Nikolasa Madura odlučne da ga podrže

Politika pre 1 sat
Sin predsednika Madura: Podićićemo zastave Uga Čavesa, istorija će pokazati ko su bili izdajnici

Sin predsednika Madura: Podićićemo zastave Uga Čavesa, istorija će pokazati ko su bili izdajnici

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkVenecuelaNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Kurir pre 42 minuta
Noem: SAD žele lidera u Venecueli koji razume da će „Vašington štiti Ameriku”

Noem: SAD žele lidera u Venecueli koji razume da će „Vašington štiti Ameriku”

Politika pre 42 minuta
Moskva traži od Amerike da oslobode Madura i njegovu suprugu

Moskva traži od Amerike da oslobode Madura i njegovu suprugu

Politika pre 22 minuta
Davno pre Madura: kako je Amerika otela predsednika Paname

Davno pre Madura: kako je Amerika otela predsednika Paname

Politika pre 7 minuta
Politički motivisan napad? Policija sumnja da je ekstremistička grupa odgovorna za nestanak struje u Berlinu

Politički motivisan napad? Policija sumnja da je ekstremistička grupa odgovorna za nestanak struje u Berlinu

Telegraf pre 17 minuta