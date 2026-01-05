(Video) "Nikolas će se vratiti" Madurov sin se oglasio prvi put nakon hapšenja i odmah zapretio: "Neće nas videti slabe, istorija će pokazati ko su izdajnici"

Sin predsednika Venecuele je trenutno poslanik u venecuelanskoj Narodnoj skupštini On je, zajedno sa svojim ocem, nedavno optužen u Južnom okrugu Njujorka Sin predsednika Venecuele Nikolasa Madura, Nikolas Ernesto Maduro Guera, izjavio je da su pristalice njegovog oca odlučnije nego ikada da podrže svrgnutog predsednika, navodi se u audio-snimku podeljenom na društvenim mrežama. - Neće nas videti da smo slabi. Predsednik Nikolas Maduro će se vratiti. Vratiće se.