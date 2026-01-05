Berzanske nekretnine posle pet godina - koncept ostaje, premija izostaje
Bloomberg Adria pre 22 minuta | Bojana Lazarević
Model investiranja u nekretnine putem berze decenijama je jedan od stubova razvijenih finansijskih tržišta.
REIT-ovi su se pokazali kao efikasan način da se spoje stabilnost realne imovine, profesionalno upravljanje i likvidnost tržišta kapitala. U teoriji, koncept je teško osporiti. Međutim, iskustvo poslednjih pet godina pokazuje da problem više nije samo u tajmingu i ciklusu, već u dubljim, strukturnim promenama koje zahvataju sektor. U poslednjih pet godina berzanski sektor nekretnina suočio se s jednim od najnepovoljnijih makroekonomskih okruženja u svojoj istoriji.