Berzanske nekretnine posle pet godina - koncept ostaje, premija izostaje

Bloomberg Adria pre 22 minuta  |  Bojana Lazarević
Model investiranja u nekretnine putem berze decenijama je jedan od stubova razvijenih finansijskih tržišta.

REIT-ovi su se pokazali kao efikasan način da se spoje stabilnost realne imovine, profesionalno upravljanje i likvidnost tržišta kapitala. U teoriji, koncept je teško osporiti. Međutim, iskustvo poslednjih pet godina pokazuje da problem više nije samo u tajmingu i ciklusu, već u dubljim, strukturnim promenama koje zahvataju sektor. U poslednjih pet godina berzanski sektor nekretnina suočio se s jednim od najnepovoljnijih makroekonomskih okruženja u svojoj istoriji.
Bloomberg Adria pre 22 minuta
