Denver ne može bez Jokića, Majami bolji od Nju Orleansa uz odličnu partiju Jovića

Danas pre 2 sata  |  Beta
Denver ne može bez Jokića, Majami bolji od Nju Orleansa uz odličnu partiju Jovića

Košarkaši Majamija pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Nju Orleansa sa 125:106 u NBA ligi, uz dobru partiju srpskog igrača Nikole Jovića.

Najefikasniji u redovima Majamija bio je Norman Pauel koji je ubacio 34 poena, uz devet trojki, a najbolje ga je pratio Nikola Jović koji je utakmicu završio sa 19 poena, šest skokova i tri asistencije. U redovima Nju Orleansa, koji je upisao sedmi poraz u nizu, najbolji je bio Trej Marfi sa 27 poena. Košarkaši Denvera su, bez povređenog Nikole Jokića, izgubili na gostovanju Bruklinu sa 127:115. Bruklin, koji je prekinuo niz od tri poraza, do pobede je vodio Majkl
