Delsi Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Tanjug
Delsi Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele
Delsi Rodrigez položila je danas zakletvu kao privremena predsednica Venecuela, dva dana nakon što su Sjedinjene Američke Države u Karakasu uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovi suprugu Siliju Fores. "Neću dati odmora svojoj ruci niti spokoja svojoj duši dok ne vidim Venecuelu kako ispunjava svoju pravednu sudbinu, kao slobodna, suverena i nezavisna nacija. Kunem se narodom Venecuele da se neću smiriti dok ne garantujem mir i spokoj republici",
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Delsi Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele

Delsi Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele

RTV pre 44 minuta
Žena koja je preuzela Venecuelu u trenutku haosa: Ko je Delsi Rodrigez koja je zamenila Nikolasa Madura?

Žena koja je preuzela Venecuelu u trenutku haosa: Ko je Delsi Rodrigez koja je zamenila Nikolasa Madura?

Nova pre 34 minuta
Delsi Rodriges položila zakletvu i formalno preuzela funkciju privremene predsednice Venecuele

Delsi Rodriges položila zakletvu i formalno preuzela funkciju privremene predsednice Venecuele

N1 Info pre 34 minuta
Prve reči Madura nakon što je uhapšen! Evo šta je "pali" lider rekao na sudu: Izveden s lisicama, nižu se nove slike: Bukte…

Prve reči Madura nakon što je uhapšen! Evo šta je "pali" lider rekao na sudu: Izveden s lisicama, nižu se nove slike: Bukte protesti, haos na sednici Saveta UN

Blic pre 14 minuta
Privremena predsednica Venecuele položila zakletvu: Završeno Madurovo saslušanje, haos u UN, Medvedev: Mogu da zamislim…

Privremena predsednica Venecuele položila zakletvu: Završeno Madurovo saslušanje, haos u UN, Medvedev: Mogu da zamislim hapšenje i u Ukrajini (foto/video)

Kurir pre 49 minuta
Maduro pred sudom u Njujorku: Nisam kriv; Sednica SB UN: Osuda američke akcije u Venecueli

Maduro pred sudom u Njujorku: Nisam kriv; Sednica SB UN: Osuda američke akcije u Venecueli

RTS pre 14 minuta
Delsi Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele

Delsi Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele

Telegraf pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NECVenecuelaZakletva

Svet, najnovije vesti »

Američki vojni napad na Venecuelu odobrava svaki treći stanovnik SAD

Američki vojni napad na Venecuelu odobrava svaki treći stanovnik SAD

Danas pre 14 minuta
Delsi Rodrigez formalno preuzela funkciju privremene predsednice Venecuele

Delsi Rodrigez formalno preuzela funkciju privremene predsednice Venecuele

Danas pre 29 minuta
(Foto) Najmlađa žrtva požara u baru smrti je sa Balkana Otac se oprostio od Aliki (15) potresnom porukom: "Nema reči koje bi…

(Foto) Najmlađa žrtva požara u baru smrti je sa Balkana Otac se oprostio od Aliki (15) potresnom porukom: "Nema reči koje bi opisale..."

Blic pre 14 minuta
"To je kraj NATO" Upravo je stiglo oštro upozorenje iz Evrope zbog Trampovih neprestanih pretnji: "Sve će stati"

"To je kraj NATO" Upravo je stiglo oštro upozorenje iz Evrope zbog Trampovih neprestanih pretnji: "Sve će stati"

Blic pre 49 minuta
(Video) Brdo se obrušilo, komadi stena zatrpali put Nevreme u Crnoj Gori pravi kolaps: Dramatične scene na jednom od ključnih…

(Video) Brdo se obrušilo, komadi stena zatrpali put Nevreme u Crnoj Gori pravi kolaps: Dramatične scene na jednom od ključnih puteva ka ski-centru

Blic pre 44 minuta