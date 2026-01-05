Delsi Rodrigez položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele

Delsi Rodrigez položila je danas zakletvu kao privremena predsednica Venecuela, dva dana nakon što su Sjedinjene Američke Države u Karakasu uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovi suprugu Siliju Fores. "Neću dati odmora svojoj ruci niti spokoja svojoj duši dok ne vidim Venecuelu kako ispunjava svoju pravednu sudbinu, kao slobodna, suverena i nezavisna nacija. Kunem se narodom Venecuele da se neću smiriti dok ne garantujem mir i spokoj republici",