Otklonjeni tehnički problemi u vezi sa radom bankomata i kartica Poštanske štedionice

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Banka ''Poštanska štedionica'' saopštila je večeras da su uočeni tehnički i telekomunikacioni problemi otklonjeni i da je rad bankomata Banke, kao i platnih kartica izdanja DinaCard (UPI) u potpunosti stabilizovan.

Istovremeno, stabilizacija je izvršena i na nivou šireg bankarskog sistema, te su otklonjeni i slični problemi u radu bankomata kod drugih poslovnih banaka, navedeno je u saopštenju na sajtu te banke. Banka "Poštanska štedinonica" je ranije danas saopštila da zbog pojačane aktivnosti, kao i pojedinih tehničkih i telekomunikacionih problema na komunikacijama, deo bankomata Banke, kao i platne kartice izdanja DinaCard (UPI), povremeno nisu u funkciji.
