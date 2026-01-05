Si: Jednostrano vršenje sile narušava međunarodni poredak, sve zemlje treba da se pridržavaju međunarodnog prava

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Tanjug
Si: Jednostrano vršenje sile narušava međunarodni poredak, sve zemlje treba da se pridržavaju međunarodnog prava
Današnji svet karakterišu složeni konflikti, a jednostrano vršenje sile ozbiljno narušava međunarodni poredak, rekao je danas predsednik Kine Si Đinping, dodajući da sve zemlje treba da poštuju pravo naroda da samostalno biraju svoj put, i da se pridržavaju međunarodnog prava i Povelje UN, pri čemu velike sile treba da budu primer. "Kina i Irska podržavaju multilateralizam, zalažu se za međunarodnu pravdu i fer odnose, i treba da pojačaju koordinaciju i saradnju u
