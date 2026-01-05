Uživo Maduro prebačen pred sud u Njujorku: Suđenje po optužbama za drogu i oružje

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro danas će se prvi put pojaviti pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem.

Prema navodima Okružnog suda za Južni okrug Njujorka, Maduro bi trebalo da se pojavi pred saveznim sudom u donjem Menhetnu. SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku.
