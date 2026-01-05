UŽIVO: Završeno prvo ročište na suđenju Maduru, nastavak 17. marta

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro danas će se prvi put pojaviti pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem.

Prema navodima Okružnog suda za Južni okrug Njujorka, Maduro bi trebalo da se pojavi pred saveznim sudom u donjem Menhetnu. SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku. Ključni događaji: Venecuela formirala komisiju za oslobađanje Madura i njegove supruge EU pozvala na smirenost i poštovanje prava u Venecueli
