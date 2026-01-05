Tajrik ne sme da igra samo u januaru: U plej-ofu ili na F4 sme da napadne Partizan!

Hot sport pre 1 sat
Tajrik ne sme da igra samo u januaru: U plej-ofu ili na F4 sme da napadne Partizan!

Definitivno bez njegove uloge! Nakon što je sinoć objavljeno da je Tajrik Džons napustio klub iz Humske, Partizan se jutros i zvanično oglasio povodom rastanka sa centrom.

Naime, na svojim zvaničnim kanalima, crno-beli klub objavio je fotografiju Tajrika i poželeo mu sreću u nastavku karijere: A post shared by KK Partizan Mozzart Bet (@partizanbc) – „Tajrik Džouns više neće nositi dres Partizana! Tajrik Džouns više neće nositi dres KK Partizan Mozzart Bet. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u Olimpijakisu, dok će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Prvo oglašavanje Tajrika po dolasku u Atinu, Džons kroz osmeh progovorio o sukobu!

Prvo oglašavanje Tajrika po dolasku u Atinu, Džons kroz osmeh progovorio o sukobu!

Sportske.net pre 23 minuta
Sećate li se kako je Džekiri presudio Zvezdi u ''Areni''? Evo koje su njegove najbolje brojke u Evroligi!

Sećate li se kako je Džekiri presudio Zvezdi u ''Areni''? Evo koje su njegove najbolje brojke u Evroligi!

Sportske.net pre 53 minuta
Tajrik Džons o čuvenom sukobu sa Barcokasom: Evo šta je rekao dojučerašnji igrač Partizana

Tajrik Džons o čuvenom sukobu sa Barcokasom: Evo šta je rekao dojučerašnji igrač Partizana

Kurir pre 59 minuta
Najbolji i najgori košarkaš Partizana ostaje u Beogradu: Ništa od novog odlaska!

Najbolji i najgori košarkaš Partizana ostaje u Beogradu: Ništa od novog odlaska!

Hot sport pre 1 sat
Tajrik Džons po dolasku u Atinu: Krupnog sam stasa i velikog srca

Tajrik Džons po dolasku u Atinu: Krupnog sam stasa i velikog srca

Sport klub pre 1 sat
Prve reči Tajrika iz Atine - podsetili ga na sukob sa Barcokasom VIDEO

Prve reči Tajrika iz Atine - podsetili ga na sukob sa Barcokasom VIDEO

B92 pre 1 sat
Sada je sve jasno: Tajrik Džons ne igra protiv Partizana!

Sada je sve jasno: Tajrik Džons ne igra protiv Partizana!

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Partizan

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković otkazao učešće na turniru u Adelejdu

Novak Đoković otkazao učešće na turniru u Adelejdu

Danas pre 14 minuta
Vaterpolisti Srbije zauzeli peto mesto na pripremnom turniru u Trebinju

Vaterpolisti Srbije zauzeli peto mesto na pripremnom turniru u Trebinju

Danas pre 39 minuta
Fudbal: Surduličani počeli pripreme za proleće u Super ligi

Fudbal: Surduličani počeli pripreme za proleće u Super ligi

Jug press pre 38 minuta
Prvo oglašavanje Tajrika po dolasku u Atinu, Džons kroz osmeh progovorio o sukobu!

Prvo oglašavanje Tajrika po dolasku u Atinu, Džons kroz osmeh progovorio o sukobu!

Sportske.net pre 23 minuta
Da li je Hejs-Dejvis "bomba" o kojoj je Janakopulos pričao?

Da li je Hejs-Dejvis "bomba" o kojoj je Janakopulos pričao?

Sportske.net pre 8 minuta