Tajrik ne sme da igra samo u januaru: U plej-ofu ili na F4 sme da napadne Partizan!

Definitivno bez njegove uloge! Nakon što je sinoć objavljeno da je Tajrik Džons napustio klub iz Humske, Partizan se jutros i zvanično oglasio povodom rastanka sa centrom.

Naime, na svojim zvaničnim kanalima, crno-beli klub objavio je fotografiju Tajrika i poželeo mu sreću u nastavku karijere: A post shared by KK Partizan Mozzart Bet (@partizanbc) – „Tajrik Džouns više neće nositi dres Partizana! Tajrik Džouns više neće nositi dres KK Partizan Mozzart Bet. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u Olimpijakisu, dok će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja.