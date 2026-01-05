Zimska služba JKP „Šumadija“ na terenu: Ulice i trotoari se redovno čiste od snega

Ekipe zimske službe JKP „Šumadija“ Kragujevac intenzivno rade na uklanjanju snega sa gradskih saobraćajnica i javnih površina, koristeći kako mehanizaciju, tako i ručni rad. Čišćenje se sprovodi na ulicama, trotoarima, mostovima, stepeništima i nadvožnjacima, kako bi se obezbedila prohodnost i nesmetano funkcionisanje grada.

Na terenu je angažovan dovoljan broj radnika, vozila i specijalizovane opreme za uklanjanje snega i posipanje soli. Posebna pažnja posvećena je najfrekventnijim saobraćajnicama, kao i površinama od javnog značaja, gde je bezbednost građana prioritet. Zimska služba JKP „Šumadija“ nalazi se u neprekidnoj pripravnosti, a ekipe i mehanizacija dežuraju 24 časa kako bi u skladu sa vremenskim prilikama i najavljenim padavinama blagovremeno reagovale i obezbedile normalno