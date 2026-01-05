"Amerika krši međunarodno pravo": Francuski ministar spoljnih poslova o otmici Madura, ali i posledicama za Venecuelance

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro ocenio je u nedelju da je odlazak predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koga su SAD otele u vojnoj operaciji u subotu i privele u Njujork, "dobra vest za Venecuelance", ali je ukazao da SAD krše međunarodno pravo.

Baro je u izjavi za javnu televiziju Frans 2 rekao da je "Maduro bio beskrupulozni diktator koji je Venecuelancima oduzeo slobodu i ukrao im izbore". Međutim, ministar je ponovio da metode koje koriste SAD krše međunarodno pravo i da "upotreba sile mora biti regulisana pravilima". "Bez tih pravila, svet je podložan zakonu najjačeg. Francuska će nastaviti da brani svoje principe", rekao je Baro. (Kurir.rs/Beta)
