Izdaja Madura dogovorena u hotelskoj sobi u Dohi?! Haos zbog tvrdnji britanskih medija: "Uz odobrenje Donalda Trampa, ona vlada Venecuelom" (foto, video)

Kurir pre 13 minuta
Izdaja Madura dogovorena u hotelskoj sobi u Dohi?! Haos zbog tvrdnji britanskih medija: "Uz odobrenje Donalda Trampa, ona…

Od najnovijeg Hronološki Venecuelanske vlasti naredile su policiji da pronađe i uhapsi sve osobe osumnjičene da su pomagale Sjedinjenim Državama u operaciji hvatanja Nikolasa Madura.

Naredba je deo dekreta o vanrednom stanju koji je stupio na snagu u subotu, ali je objavljen tek danas. Hapšenja su usledila nakon što su američki mediji tokom vikenda izvestili, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, da CIA ima doušnika unutar venecuelanske vlade. Prema izveštajima medija, ovaj izvor je pratio Madurovo kretanje u danima koji su prethodili američkoj operaciji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće hitan sastanak zbog eskalacije
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku, demonstracije ispred suda

Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku, demonstracije ispred suda

RTV pre 13 minuta
Nakon akcije u Venecueli, Tramp nastavlja da preti drugim državama; Maduro i njegova supruga stigli u zgradu suda

Nakon akcije u Venecueli, Tramp nastavlja da preti drugim državama; Maduro i njegova supruga stigli u zgradu suda

RTS pre 13 minuta
Monroova doktrina izgovor za ratne ambicije: Tramp zacrtao nove ratne mape, venecuelanski scenario stiže na Grenland…

Monroova doktrina izgovor za ratne ambicije: Tramp zacrtao nove ratne mape, venecuelanski scenario stiže na Grenland? (foto/video)

Večernje novosti pre 13 minuta
(Video) "Nikolas će se vratiti" Madurov sin se oglasio prvi put nakon hapšenja i odmah zapretio: Istorija će pokazati ko su…

(Video) "Nikolas će se vratiti" Madurov sin se oglasio prvi put nakon hapšenja i odmah zapretio: Istorija će pokazati ko su izdajnici

Blic pre 38 minuta
Makron: Francuska ne odobrava način na koji su SAD svrgle Madura

Makron: Francuska ne odobrava način na koji su SAD svrgle Madura

Politika pre 34 minuta
Madura sprovode na sud Objavljene nove fotografije: Lisice na rukama, nosi zatvorsko odelo, okružen je agentima, a jedan…

Madura sprovode na sud Objavljene nove fotografije: Lisice na rukama, nosi zatvorsko odelo, okružen je agentima, a jedan detalj je privukao pažnju

Blic pre 1 sat
Makron: Francuska ne odobrava američku metodu svrgavanja Madura

Makron: Francuska ne odobrava američku metodu svrgavanja Madura

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainIranKubaSavet bezbednostiDmitrij MedvedevUkrajinaNjujorkPakistanVašingtonVenecuelaVanredno stanjeTeheranPekingKinaDimitrij MedvedevDohaBBCRusijaNemačkaBerlindiplomatijaKolumbijameđunarodna zajednicaGrenlandCNNCIADonald TrampamerikasadNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Premijer Grenlanda Donaldu Trampu: Dosta sa insinuacijama i fantazijama o aneksiji ostrva

Premijer Grenlanda Donaldu Trampu: Dosta sa insinuacijama i fantazijama o aneksiji ostrva

Beta pre 9 minuta
Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku, demonstracije ispred suda

Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku, demonstracije ispred suda

RTV pre 13 minuta
Novi proboj ukrajinske granice: Rusi nadiru iz Kurske oblasti (mapa)

Novi proboj ukrajinske granice: Rusi nadiru iz Kurske oblasti (mapa)

Pravda pre 4 minuta
Nebenzja: Hapšenje Madura ─ razbojništvo

Nebenzja: Hapšenje Madura ─ razbojništvo

Sputnik pre 13 minuta
(Foto) Ovo je mladić iz Srbije koji je povređen u Švajcarskoj. Zadobio teške povrede u požaru u baru: Hitno prebačen u bolnicu…

(Foto) Ovo je mladić iz Srbije koji je povređen u Švajcarskoj. Zadobio teške povrede u požaru u baru: Hitno prebačen u bolnicu u Nemačkoj

Blic pre 4 minuta