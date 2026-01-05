Izdaja Madura dogovorena u hotelskoj sobi u Dohi?! Haos zbog tvrdnji britanskih medija: "Uz odobrenje Donalda Trampa, ona vlada Venecuelom" (foto, video)

Od najnovijeg Hronološki Venecuelanske vlasti naredile su policiji da pronađe i uhapsi sve osobe osumnjičene da su pomagale Sjedinjenim Državama u operaciji hvatanja Nikolasa Madura.

Naredba je deo dekreta o vanrednom stanju koji je stupio na snagu u subotu, ali je objavljen tek danas. Hapšenja su usledila nakon što su američki mediji tokom vikenda izvestili, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, da CIA ima doušnika unutar venecuelanske vlade. Prema izveštajima medija, ovaj izvor je pratio Madurovo kretanje u danima koji su prethodili američkoj operaciji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće hitan sastanak zbog eskalacije