Skoro polovina poginulih u baru smrti su maloletnici! Identifikovane sve žrtve, Dijana (15) i njena sestra (14) bile u klubu i zajedno otišle u smrt! (foto)

Švajcarske vlasti identifikovale su svih 40 žrtava stravičnog požara u baru u luksuznom skijalištu Kran-Montana, koji je izbio 1. januara oko 1.30 sati tokom proslave Nove godine.

Skoro polovina poginulih su maloletnici, a među njima su i dve rođene sestre. Ovo je horor kakav Švajcarska dugo ne pamti. Veče koje je trebalo da bude posvećeno proslavi, zabavi i druženju pretvorilo se u katastrofu neslućenih razmera. Dok su mladi slavili doček Nove godine u klubu, izbio je požar, za koji se sumnja da su ga izazvale prskalice sa flaša šampanjca. Varnice su zapalile plafon, a vatra se proširila munjevitom brzinom, odnoseći 40 života, dok je više