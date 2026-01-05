Identifikovano svih 40 žrtava u ski-klubu u Švajcarskoj: Među stradalima najviše mladih

Mondo pre 3 sata  |  Tamara Birešić
Identifikovano svih 40 žrtava u ski-klubu u Švajcarskoj: Među stradalima najviše mladih

Stradali su imali između 14 i 39 godina, a 15 žrtava bilo je mlađe od 18 godina.

Najmlađe žrtve su četrnaestogodišnja devojčica iz Švajcarske i četrnaestogodišnji dečak iz Francuske. Među poginulima su državljani Švajcarske, Italije, Rumunije, Srbije, Turske, Portugala, Francuske i Belgije, kao i jedna osoba sa državljanstvom Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Izraela. Pored 40 poginulih, 119 osoba je povređeno, a većina ima teške opekotine. Šest povređenih je u toliko teškom stanju da još uvek nije moguće utvrditi njihov identitet. Krivična
