Meteorolog otkrio kada će prestati da pada sneg: Do Božića kiša i led, pa nagli temperaturni skok

Meteorolog Đorđe Đurić najavljuje u vremenskoj prognozi za "Telegraf" nastavak kiše i snega u narednim danima, sve do Božića koji je u sredu 7. januara.

Padaće ledena kiša i na Božić nakon čega će biti niske temperature, ali će padavine prestati. "I u nastavku dana, ali i u utorak, nad Srbijom će se sukobljavati hladna vazdušna masa sa severa i topla sa juga, pa se ledena kiša očekuje u mnogim zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, na jugu Vojvodine i u Beogradu, u Šumadiji, u Pomoravlju i u Podunavlju, kao i u delovima Braničevskog okruga. U ovim predelima očekuje se stvaranje veoma opasne poledice. U