Meteorolog otkrio kada će prestati da pada sneg: Do Božića kiša i led, pa nagli temperaturni skok

Mondo pre 53 minuta  |  Aleksandar Blagić
Meteorolog otkrio kada će prestati da pada sneg: Do Božića kiša i led, pa nagli temperaturni skok

Meteorolog Đorđe Đurić najavljuje u vremenskoj prognozi za "Telegraf" nastavak kiše i snega u narednim danima, sve do Božića koji je u sredu 7. januara.

Padaće ledena kiša i na Božić nakon čega će biti niske temperature, ali će padavine prestati. "I u nastavku dana, ali i u utorak, nad Srbijom će se sukobljavati hladna vazdušna masa sa severa i topla sa juga, pa se ledena kiša očekuje u mnogim zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, na jugu Vojvodine i u Beogradu, u Šumadiji, u Pomoravlju i u Podunavlju, kao i u delovima Braničevskog okruga. U ovim predelima očekuje se stvaranje veoma opasne poledice. U
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 6. januar 2026.

Vremenska prognoza 6. januar 2026.

RTS pre 24 minuta
Čubrilo izbacio prognozu i zvuči gore nego što je RHMZ najavio: Ne nadajte se otopljenju pre ovog datuma

Čubrilo izbacio prognozu i zvuči gore nego što je RHMZ najavio: Ne nadajte se otopljenju pre ovog datuma

Pravda pre 59 minuta
RHMZ upozorava: Kiša se večeras ledi na tlu u ovim krajevima

RHMZ upozorava: Kiša se večeras ledi na tlu u ovim krajevima

Danas pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje 6. i 7. januara?

Kakvo nas vreme očekuje 6. i 7. januara?

Glas Zaječara pre 2 sata
Na području Šumadije crveni meteoalarm

Na području Šumadije crveni meteoalarm

RTK pre 3 sata
Vremenska prognoza za utorak, 6. januar: Sutra oblačno i hladno, ponegde ledena kiša

Vremenska prognoza za utorak, 6. januar: Sutra oblačno i hladno, ponegde ledena kiša

Serbian News Media pre 3 sata
Kakvo nas vreme očekuje na Badnji dan i Božić?

Kakvo nas vreme očekuje na Badnji dan i Božić?

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVojvodinaBožićSneg

Društvo, najnovije vesti »

Nišlije uhapšene zbog napada i povređivanja dvojice muškaraca

Nišlije uhapšene zbog napada i povređivanja dvojice muškaraca

Danas pre 44 minuta
Fiziološkog rastvora već duže vreme nema u Srbiji: Zašto nadležni ćute?

Fiziološkog rastvora već duže vreme nema u Srbiji: Zašto nadležni ćute?

Danas pre 19 minuta
Povećan broj posetilaca Luvra i glavnih francuskih spomenika tokom 2025.

Povećan broj posetilaca Luvra i glavnih francuskih spomenika tokom 2025.

Beta pre 29 minuta
Vojska Srbije povukla vojnu bolnicu iz mirovne misije UN u Centralnoafričkoj Republici

Vojska Srbije povukla vojnu bolnicu iz mirovne misije UN u Centralnoafričkoj Republici

Radio 021 pre 24 minuta
Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

RTS pre 9 minuta