Ovaj grad u Srbiji proglasio vanrednu situaciju: Građanima omogućeno nesmetano snadbevanje električnom energijom

Gradski štab za vanredne situacije doneo je danas odluku da se proglasi vanredna situacija na celoj teritoriji Loznice zbog sprečavanja ugrožavanja bezbednosti građana.

Monteri Elektrodistribucije Srbije su se gotovo tokom celog dana borili sa vremenskim nepogodama i sanirali su problem snadbevanja električnom energijom. Poslati su i agregati. Vanredna situacija je bila proglašena zbog obilnih padavina u cilju preduzimanja hitnih operativnih mera zaštite i spasavanja što je ranije objasnio i gradski štab za vanredne situacije. Sve ekipe Elektrodistribucije Srbije su angažovane od nedelje 4. januara, rade u izuzetno teškim