Makron u petak u Švajcarskoj na komemoraciji žrtvama požara u Kran-Montani

Francuski predsednik Emanuel Makron putuje u petak u Švajcarsku na komemoraciju žrtvama požara u Kran-Montani, u kojem je poginulo 40 ljudi, a povređeno 119, izjavila je danas portparolka vlade Mod Brežon.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u nedelju da je devet francuskih državljana poginulo, a 23 povređeno u požaru u baru Konstelasion u švajcarskom skijalištu Kran-Montana u novogodišnjoj noći. Sve žrtve katastrofe su sada identifikovane, saopštila je ranije švajcarska policija. Švajcarska je proglasila petak, 9. januar, nacionalnim danom žalosti. Komemoracija je planirana u Kran-Montani, preneli su francuski mediji.