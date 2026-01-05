Sneg i ledena kiša u Srbiji: U toku evakuacija četvoro ljudi u Tršiću, bez struje delovi Kolubarskog i Mačvanskog okruga

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da je zbog snega i ledene kiše na snazi crveni meteo alarm na području Beograda, u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji.

Načelnik Operativnog centra Sektora za vanredne situacije Milan Kocić kaže da je na području Tršića aktuelna jedna intervencija. "Dobili smo dojavu da je potrebna evakuacija četiri lica, ali zasad nemamo informacije imajući u vidu da je naša ekipa na putu do lokacija", objasnio je Kocić za RTS. Kako kaže, u toku proteklog dana i noći imali su 15 intervencija, uglavnom uklanjanje oborenih stabala, crpljenja vode i asistenciju ekipama Hitne pomoći. "U kolubarskom i