Švajcarska policija identifikovala svih 116 povređenih u požaru u skijalištu Kran-Montana

Švajcarska policija saopštila je da je svih 116 ljudi, koji su povređeni u požaru koji je izbio 1. januara u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana identifikovano, da je među njima četvoro državljana Srbije, kao i da je identifikovano svih 40 stradalih osoba.

U bolnicama se i dalje nalaze 83 osobe, saopštila je policija kantona Vale, prenosi Temp. Među povređenima su 21 državljanka Švajcarske i 47 Švajcaraca, 10 Francuskinja i 11 Francuza, četiri državljana Srbije, četiri Italijanke i šestorica Italijana, dve Poljkinje, jedna Belgijanka, Portugalka, državljanin Češke, Australijanac, Bosanac, državljanin Republike Kongo, Luksemburžanin, kao i četiri muškarca sa dvojnim državljanstvom (Francuska/Finska,