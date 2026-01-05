„Stefan bio kao sunce, toliko dobar i sjajan momak, svi su u porodici takvi“: Srbija tuguje za herojem koji je poginuo u požaru u Švajcarskoj FOTO

Nova pre 2 sata  |  Autor: Miljana Isailović
„Stefan bio kao sunce, toliko dobar i sjajan momak, svi su u porodici takvi“: Srbija tuguje za herojem koji je poginuo u…

Smrt Stefana Ivanovića (31) koji je u novogodišnjoj noći poginuo u baru “La Constelation” u švajcarskom zimskom centru Kran Montana spašavajući goste od požara, duboko je potresla meštane sela Jajčić kod Ljiga odakle je ovaj mladić rodom.

Iz poštovanja prema njegovoj porodici, niko od njih nije hteo da imenom i prezimenom prokomentariše ovu tragediju, ističući da su oni skromni ljudi koji su uvek čuvali svoju privatnost te da ne bi želeli da ih povrede sada kada se nose sa ogromnom tragedijom. „Stefan je rođen ovde u Jajčiću, a u Švajcarskoj je živeo dvadesetak godina. Ovde ima čiču dok su mu roditelji boravili i tamo i u Jajčiću. Trenutno se nalaze u Švajcarskoj da bi organizovali transport
