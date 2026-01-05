Trinaest romana u užem izboru za NIN-ovu nagradu: Halilović, Tuševljaković, Bazdulj...

Na konkurs stiglo 195 naslova

U užem izboru žirija 72. NIN-ove nagrade za roman godine našlo se 13 naslova, objavljeno je na sajtu časopisa. Žiri u u kome su predsednik Aleksandar Jerkov, Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković je na sednici 4. januara „gotovo jednoglasno izabrao knjige za uži izbor”. „Pritom je posebnu pažnju obratio na ranije dobitnike NIN-ove nagrade, čije knjige su vrlo dobre i zavređuju ozbiljnu pažnju, ali u njima nije prepoznao 72.