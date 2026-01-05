Denver bez Jokića dubi dah, Orlando bolji od Indijane, Pistonsi osvojili Ohajo

Košarkaši Denver Nagetsa stigli su do drugog poraza u nizu bez Nikole Jokića na terenu pošto su večeras u vrlo dobroj partiji poraženi na gostovanju Bruklin Netsima rezultatom 127:115.

Videlo se da će u odsustvu prvog asa košarkaši Denver Nagetsa imati problema da izađu na kraj sa ekipom Bruklin Betsa, a franšiza iz Istočne konferencije daleko sigurnije je počela meč. Ipak, nakon početne sigurnosti u igri Netsa, gosti iz Kolorada su polako, ali sigurno stizali rivala, došavši do izjednačenja u jednom trenutku. Taman kada je delovao da će Adelmanovi izabranici preuzeti vođstvo, Porter Džunior je podigao nivou igre, ne dozvolivši rivalu da dođe do