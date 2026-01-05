Denver bez Jokića dubi dah, Orlando bolji od Indijane, Pistonsi osvojili Ohajo

Sportske.net pre 7 sati  |  Sportske.net
Denver bez Jokića dubi dah, Orlando bolji od Indijane, Pistonsi osvojili Ohajo

Košarkaši Denver Nagetsa stigli su do drugog poraza u nizu bez Nikole Jokića na terenu pošto su večeras u vrlo dobroj partiji poraženi na gostovanju Bruklin Netsima rezultatom 127:115.

Videlo se da će u odsustvu prvog asa košarkaši Denver Nagetsa imati problema da izađu na kraj sa ekipom Bruklin Betsa, a franšiza iz Istočne konferencije daleko sigurnije je počela meč. Ipak, nakon početne sigurnosti u igri Netsa, gosti iz Kolorada su polako, ali sigurno stizali rivala, došavši do izjednačenja u jednom trenutku. Taman kada je delovao da će Adelmanovi izabranici preuzeti vođstvo, Porter Džunior je podigao nivou igre, ne dozvolivši rivalu da dođe do
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Majami bolji od Nju Orleansa, dobra partija Jovića

Majami bolji od Nju Orleansa, dobra partija Jovića

Radio sto plus pre 34 minuta
Da li je Denver oterao pogrešnog igrača? Adelmana ovo pitanje "žulja" više nego druge

Da li je Denver oterao pogrešnog igrača? Adelmana ovo pitanje "žulja" više nego druge

Mondo pre 28 minuta
Magija u režiji Nikole Jovića: Fantastičan meč za srpskog asa - impresivne brojke (video)

Magija u režiji Nikole Jovića: Fantastičan meč za srpskog asa - impresivne brojke (video)

Kurir pre 24 minuta
Nikola Jović imao novo veče za pamćenje, Majami držao čas košarke Pelikansima

Nikola Jović imao novo veče za pamćenje, Majami držao čas košarke Pelikansima

Telegraf pre 28 minuta
"Odbačeni sin" Denvera uništio desetkovane Nagetse, bez Nikole Jokića se ne može

"Odbačeni sin" Denvera uništio desetkovane Nagetse, bez Nikole Jokića se ne može

Telegraf pre 3 minuta
Jović održava visok nivo sa 19 poena Pelikansima

Jović održava visok nivo sa 19 poena Pelikansima

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaDenver

Sport, najnovije vesti »

Božidar Bandović novi trener FK Radnički 1923 iz Kragujevca

Božidar Bandović novi trener FK Radnički 1923 iz Kragujevca

Danas pre 29 minuta
Jović: Svaki dan moram da se dokazujem, znam koliko sam dobar

Jović: Svaki dan moram da se dokazujem, znam koliko sam dobar

RTS pre 19 minuta
Delfini poraženi od Španije pred Evropsko prvenstvo

Delfini poraženi od Španije pred Evropsko prvenstvo

Sputnik pre 38 minuta
Majami bolji od Nju Orleansa, dobra partija Jovića

Majami bolji od Nju Orleansa, dobra partija Jovića

Radio sto plus pre 34 minuta
Da li je Denver oterao pogrešnog igrača? Adelmana ovo pitanje "žulja" više nego druge

Da li je Denver oterao pogrešnog igrača? Adelmana ovo pitanje "žulja" više nego druge

Mondo pre 28 minuta