A sada Donroova doktrina! Sve isto samo ogoljeno – Amerika više ne priča bajke o ljudskim pravima

Događaji u Venecueli pokazali su da Monroova doktrina nikada nije napuštena, ali je modifikovana. Amerika je danas sprovodi otvoreno i bez ideoloških maski, zabranjujući svaki politički, vojni i ekonomski prodor Kine, Rusije i drugih sila u zapadnu hemisferu. Na snazi je goli interes, a ne međunarodno pravo.

Opisujući zarobljavanje legitimnog predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge, američki predsednik Donald Tramp pozvao se na Monroovu doktrinu — dokument nazvan po petom američkom predsedniku Džejmsu Monrou, koji je prvi put javno obznanjen 2. decembra 1823. godine, iako je njegovo ime u političku upotrebu ušlo tek nekoliko decenija kasnije. Tramp se tom prilikom čak i našalio, nazvavši je „Don-rooovom doktrinom“, otvoreno sugerišući da je reč o