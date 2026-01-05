Identifikovano svih 40 žrtava požara u Švajcarskoj, među njima 20 maloletnih

Švajcarske vlasti su identifikovale svih 40 žrtava požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru "Konstelasion" u odmaralištu u Kran-Montani, a među njima je 20 maloletnika.

Među žrtvama požara je i državljanin Srbije Stefan Ivanović (31), sa dvojnim švajcarsko-srpskim državljanstvom, koji je izgubio život dok je spasavao goste iz zapaljenog bara. Među stradalima je 21 državljanin Švajcarske, jedna osoba dvojnog švajcarsko-francuskog državljanstva i 18 stranaca starosti od 14 do 39 godina, većinom maloletnih, saopštila je sinoć policija kantona Vale. Među strancima je osmoro Francuza, među kojima i 15-godišnjakinja