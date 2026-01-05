Grom udario grupu od 150 ljudi na festivalu u Južnoj Africi, ima mrtvih i kritično povređenih

Telegraf pre 55 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dve osobe su poginule u udaru groma u grupu od oko 150 ljudi koji su se okupili na festivalu "Di Trupa" u selu Matibestad, 70 kilometara severno od Pretorije, dok je 13 u kritičnom stanju, saopštile su zdravstvene službe Južne Afrike. "Ukupno 150 pacijenata se javilo u kliniku Matibestad nakon što ih je udario grom tokom događaja.

Trinaest pacijenata u kritičnom stanju prebačeno je u bolnicu ‘Jubilej’ na lečenje raznih povreda", navodi se u saopštenju zdravstvenih službi koje prenosi francuski portal 20minutes. Saopšteno je i da su “dva pacijenta preminula po prijemu, i čekaju forenzički pregled”. Prema istom izvoru, većina pacijenata je zadobila "manje opekotine povezane sa udarom groma". U tom delu Južne Afrike su tokom leta česte oluje sa grmljavinom. (Telegraf.rs/Tanjug)
