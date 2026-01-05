Nikolić: Inflacija će ove godine biti u okviru cilja NBS, a kurs dinara stabilan

Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić izjavio je da očekuje da inflacija ove godine bude oko centralnog nivoa cilja NBS, što znači između 3,5 i 4,0 odsto, kao i da kurs dinara bude stabilan.

Nikolić je za Tanjug rekao da je, kada je reč o inflaciji, presudni udar ili pobeda nad inflacijom nastala donošenjem uredbe o limitiranju marži u trgovini na malo i veliko. "Inflacija se nakon toga vratila u okvire koji su primereni za Srbiju. Oni su uporedivi čak i sa evropskim zemljama, onim iz evrozone i mnogo niži u odnosu na neke zemlje iz okruženja, tako da će 2025. godina biti završena sa međugodišnjom inflacijom verovatno oko 3,0 odsto, a očekujemo da u