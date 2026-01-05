Putari u Čačku dežuraće čitavu noć: Na građane se apeluje da ne izlaze napolje u obući koja se kliza.

Na teritoriji grada Čačka satima pada sneg, ali svi putevi su prohodni i saobraćaj se odvija bez problema.

Ekipe JKP "Komunalac", "Gradsko zelenilo" i "Moravac", tokom prošle noći su od dva sata ujutru su izvršile posipanje soli i agregata, mešavine soli i rizle na svim putnim pravcima predvidjenim Programom zimske službe grada Čačka, tako da je jutro dočekano spremno i bez poledice na putevima. "Tokom večeri, započete su pripreme i obilazak puteva na teritoriji grada, u cilju preduzimanja aktivnosti tokom noći izmedju nedelje 4.1. i ponedeljka 5.1., kako bismo spremno