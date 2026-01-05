Tramp nacrtao nove mete, preti od Amerike do Evrope! Šok u Karakasu, potpuni zaokret Madurove potpredsednice

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

Foto AI Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez predsedavala je sednicom Saveta ministara, prvom pod njenim izvršnim rukovođenjem, čime je, kako je navedeno, potvrđen institucionalni kontinuitet bolivarske vlade nakon što su, prema navodima Karakasa, američke vojne snage privele ustavnog predsednika Nikolasa Madura i prvu damu Siliju Flores. Sednica vlade održana je u trenutku kada su se stotine građana okupile ispred sedišta vlade, protestujući