Tramp nacrtao nove mete, preti od Amerike do Evrope! Šok u Karakasu, potpuni zaokret Madurove potpredsednice

Večernje novosti pre 7 minuta
Tramp nacrtao nove mete, preti od Amerike do Evrope! Šok u Karakasu, potpuni zaokret Madurove potpredsednice

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

Foto AI Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez predsedavala je sednicom Saveta ministara, prvom pod njenim izvršnim rukovođenjem, čime je, kako je navedeno, potvrđen institucionalni kontinuitet bolivarske vlade nakon što su, prema navodima Karakasa, američke vojne snage privele ustavnog predsednika Nikolasa Madura i prvu damu Siliju Flores. Sednica vlade održana je u trenutku kada su se stotine građana okupile ispred sedišta vlade, protestujući
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Zakon džungle" Bura u svetu zbog Venecuele: Tenkovi na granicama, prvi put se oglasio Si Đinping, 32 Kubanca ubijena tokom…

"Zakon džungle" Bura u svetu zbog Venecuele: Tenkovi na granicama, prvi put se oglasio Si Đinping, 32 Kubanca ubijena tokom hapšenja Madura

Blic pre 7 minuta
Bomba iz Berlina! Merc traži od Trampa da "objasni zašto je uhapsio Madura" Nemačka vlada: SAD moraju da kažu svetu zašto su…

Bomba iz Berlina! Merc traži od Trampa da "objasni zašto je uhapsio Madura" Nemačka vlada: SAD moraju da kažu svetu zašto su preduzele akciju u Venecueli (foto)

Kurir pre 7 minuta
Nova liderka Venecuele pozvala Vašington na saradnju, Maduro i njegova supruga danas pred sudom

Nova liderka Venecuele pozvala Vašington na saradnju, Maduro i njegova supruga danas pred sudom

RTS pre 7 minuta
Boka: Saopštenje Kaje Kalas o Venecueli pokazalo da je spoljna politika EU u krizi

Boka: Saopštenje Kaje Kalas o Venecueli pokazalo da je spoljna politika EU u krizi

Politika pre 42 minuta
Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

NIN pre 1 sat
Godinu dana vladavine Donalda Trampa: Politička slika, međunarodni odnosi i ključni događaji

Godinu dana vladavine Donalda Trampa: Politička slika, međunarodni odnosi i ključni događaji

Euronews pre 1 sat
VIDEO Tramp ismeva Dansku, sever Evrope reaguje: Raste napetost zbog Grenlanda

VIDEO Tramp ismeva Dansku, sever Evrope reaguje: Raste napetost zbog Grenlanda

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČikagoKokainIranCena nafteNjujorkVašingtonFacebookVenecuelaBela kućaNobelova nagradaKolumbijaFejsbukNobelova nagrada za mirGrenlandIzboriDonald TrampŠpanijaFiladelfijaMađarskanaftaViktor OrbanNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Pobunjenička vojska preti odmazdom, ulicama šetaju ljudi sa oružjem. Evo kako izgleda život u Karakasu nakon pada Nikolasa…

Pobunjenička vojska preti odmazdom, ulicama šetaju ljudi sa oružjem. Evo kako izgleda život u Karakasu nakon pada Nikolasa Madura: Građani predsednika nazvali budalom

Blic pre 42 minuta
"Većina njih se poznavala, radili su zajedno u lokalu!" Ambasador Srbije u Švajcarskoj otkriva detalje stravičnog požara -…

"Većina njih se poznavala, radili su zajedno u lokalu!" Ambasador Srbije u Švajcarskoj otkriva detalje stravičnog požara - ovaj čin je Stefana koštao života

Kurir pre 1 minut
Špijuni, dronovi i let-lampe: Kako je Amerika zarobila Madura

Špijuni, dronovi i let-lampe: Kako je Amerika zarobila Madura

BBC News pre 2 minuta
"Vi ste obična go*na!" Težak incident u skijalištu u kom je u požaru stradalo 40 ljudi, među njima i Srbin Stefan: Umešan…

"Vi ste obična go*na!" Težak incident u skijalištu u kom je u požaru stradalo 40 ljudi, među njima i Srbin Stefan: Umešan vlasnik bara smrti

Blic pre 41 minuta
Nemački FAZ: Crna ekonomska vremena za Srbiju

Nemački FAZ: Crna ekonomska vremena za Srbiju

N1 Info pre 32 minuta