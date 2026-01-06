UŽIVO Partizan nemoćan u Monte Karlu; Penjaroja: "Ne može bez energije"; Mirotić: "Hristos se rodi"

UŽIVO Partizan nemoćan u Monte Karlu; Penjaroja: "Ne može bez energije"; Mirotić: "Hristos se rodi"

Košarkaši Partizan u 20. kolu Evrolige poraženi su od Monaka sa 101:84.

U ekipi Partizana najefikasniji je bio Sterling Braun sa 19 poena, Kameron Pejn je upisao 13 poena, dok je Džabari Parker imao 11 poena. Kod Monaka Alfa Dijalo je upisao 14 poena i pet skokova, jedan manje je imao Nikola Mirotić uz tri trojke. Isti poenterski učinak je imao Metju Strazel, dok je Majk Džejms stao na 11 poena, koliko je imao i Danijel Tajs. Crno-beli su tako upisali svoj 14. poraz, dok su ostali na šest pobeda. Sa druge strane ekipa Monaka je sada na
