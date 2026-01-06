EDS tvrdi da je sanirana većina kvarova na mreži u zapadnoj Srbiji, manje od 10.000 bez struje

Beta pre 1 sat

Preduzeće "Elektrodistribucija Srbije" (EDS) saopštilo je danas da su ekipe tog preduzeća sanirale veliku većinu kvarova na distributivnoj mreži na prostoru zapadne Srbije, koji su bili posledica snežne oluje praćene obilnim, vlažnim i teškim snegom.

Broj korisnika bez električne energije u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kako tvrdi EDS u saopštenju, sveden je ispod 10.000.

"Podsećamo da je snežno nevreme, praćeno obilnim i teškim snegom i vetrom obaralo stabla drveća na kablove i stubove distributivne mreže, posebno u brdsko-planinskim krajevima Zapadne Srbije, i tu štetu nije bilo moguće ni preduprediti ni sprečiti", dodaje se u saopštenju.

Ekipe EDS-a, kojih je bilo 120 na terenu na prostoru zapadne Srbije, kako tvrde iz tog preduzeća, bile su suočene sa veoma teškim uslovima, poput neprohodnih puteva i visokih nanosa snega, koji su otežavali pristup mestima kvarova i njihovo otklanjanje.

"I pored svih otežavajućih okolnosti, ekipe EDS-a nastavljaju rad na saniranju preostalih kvarova, pre svega u selima u brdsko-planinskom području, sve dok svi korisnici ponovo ne dobiju napajanje", piše u saopštenju.

(Beta, 06.01.2026)

Povezane vesti »

Vanredno u Osečini, Loznici, Vladimircima, Malom Zvorniku, Krupnju i delu Prijepolja, RHMZ upozorava na nove snežne padavine

Vanredno u Osečini, Loznici, Vladimircima, Malom Zvorniku, Krupnju i delu Prijepolja, RHMZ upozorava na nove snežne padavine

RTS pre 38 minuta
Srbija u jeku snežnog perioda: Dvostruko veća količina padavina od proseka, vreme se menja u četvrtak

Srbija u jeku snežnog perioda: Dvostruko veća količina padavina od proseka, vreme se menja u četvrtak

Euronews pre 27 minuta
EDS: Još 10.000 korisnika bez struje u Kolubarskom i Mačvanskom okrugu, većina kvarova sanirana

EDS: Još 10.000 korisnika bez struje u Kolubarskom i Mačvanskom okrugu, većina kvarova sanirana

Telegraf pre 32 minuta
EDS tvrdi da je sanirana većina kvarova na mreži u zapadnoj Srbiji, manje od 10.000 bez struje

EDS tvrdi da je sanirana većina kvarova na mreži u zapadnoj Srbiji, manje od 10.000 bez struje

N1 Info pre 1 sat
RHMZ pozvao na oprez učesnike u saobraćaju zbog poledice i ledene kiše; Todorović: Biće dvostruko veće padavine od mesečnog…

RHMZ pozvao na oprez učesnike u saobraćaju zbog poledice i ledene kiše; Todorović: Biće dvostruko veće padavine od mesečnog proseka

RTV pre 48 minuta
EDS: Veći deo kvarova saniran, bez struje manje od 10.000 korisnika

EDS: Veći deo kvarova saniran, bez struje manje od 10.000 korisnika

Radio 021 pre 1 sat
Sneg i ledena kiša: Vanredna situacija u više opština, oko 10.000 domaćinstava bez struje u Zapadnoj Srbiji

Sneg i ledena kiša: Vanredna situacija u više opština, oko 10.000 domaćinstava bez struje u Zapadnoj Srbiji

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Cena zlata se stabilizuje, srebro raste treći dan zaredom

Cena zlata se stabilizuje, srebro raste treći dan zaredom

Blic pre 23 minuta
Advokatica UNS-a: Presuda Vrhovnog suda bez značaja kada je reč o pravdi za Ćuruviju

Advokatica UNS-a: Presuda Vrhovnog suda bez značaja kada je reč o pravdi za Ćuruviju

Danas pre 1 sat
Zapalio se autobus u Kragujevcu

Zapalio se autobus u Kragujevcu

Danas pre 1 sat
EDS tvrdi: Sanirana većina kvarova na mreži u zapadnoj Srbiji, manje od 10.000 bez struje

EDS tvrdi: Sanirana većina kvarova na mreži u zapadnoj Srbiji, manje od 10.000 bez struje

Danas pre 1 sat
Veliki broj Nišlija na tradicionalnom paljenju badnjaka i lomljenju česnice

Veliki broj Nišlija na tradicionalnom paljenju badnjaka i lomljenju česnice

Danas pre 1 sat