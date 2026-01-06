EDS tvrdi da je sanirana većina kvarova na mreži u zapadnoj Srbiji, manje od 10.000 bez struje

Beta pre 1 sat

Preduzeće "Elektrodistribucija Srbije" (EDS) saopštilo je danas da su ekipe tog preduzeća sanirale veliku većinu kvarova na distributivnoj mreži na prostoru zapadne Srbije, koji su bili posledica snežne oluje praćene obilnim, vlažnim i teškim snegom.

Broj korisnika bez električne energije u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kako tvrdi EDS u saopštenju, sveden je ispod 10.000.

"Podsećamo da je snežno nevreme, praćeno obilnim i teškim snegom i vetrom obaralo stabla drveća na kablove i stubove distributivne mreže, posebno u brdsko-planinskim krajevima Zapadne Srbije, i tu štetu nije bilo moguće ni preduprediti ni sprečiti", dodaje se u saopštenju.

Ekipe EDS-a, kojih je bilo 120 na terenu na prostoru zapadne Srbije, kako tvrde iz tog preduzeća, bile su suočene sa veoma teškim uslovima, poput neprohodnih puteva i visokih nanosa snega, koji su otežavali pristup mestima kvarova i njihovo otklanjanje.

"I pored svih otežavajućih okolnosti, ekipe EDS-a nastavljaju rad na saniranju preostalih kvarova, pre svega u selima u brdsko-planinskom području, sve dok svi korisnici ponovo ne dobiju napajanje", piše u saopštenju.

(Beta, 06.01.2026)