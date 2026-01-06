U Francuskoj sneg i led poremetili saobraćaj, pet mrtvih na putevima

Obilne snežne padavine i poledica, koji su u Francuskoj pretvorili saobraćajnice u "klizališta", izazvali su najmanje pet smrtnih slučajeva na putevima, a nastavljaju i danas da ozbiljno ometaju saobraćaj, saopštilo je tamošnje Ministarstvo saobraćaja, preneli su francuski mediji.

Tri osobe su jutros poginule u dve nesreće povezane sa poledicom. Još jedna osoba je kasnije poginula u saobraćajnoj nesreći, a još jedna, peta, na širem području Pariza.

Na železnici, kao i na putevima, velike poteškoće i dalje postoje na zapadu zemlje, prema Ministarstvu saobraćaja, koje je objavilo zatvaranje šest aerodroma na zapadu i severu.

Ukupno je 26 departmana u zapadnoj Francuskoj stavljeno pod narandžasto upozorenje na sneg i led.

Meteorolozi su najavili za danas temperaturu od minus dva do minus osam, lokalno i ispod minus 10 stepeni Celzijusa.

Za sutra se takođe očekuju sneg i ponegde ledena kiša.

