(Foto, video) Tradicionalno paljenje badnjaka širom Srbije! U Čačku se okupilo više stotina ljudi, u Jagodini i Novom Sadu pušten vatromet

Tačno u ponoć, u Hramu Svetog Save biće održana liturgija Vernici se okupljaju ispred crkava i hramova u svojim mestima Toplota plamena, vera i molitva ogrejali su večeras čitavu Srbiju.

Vernici pale badnjake ispred crkava i spremaju se za doček najradosnijeg praznika - Božića. Takvi veličanstveni prizori zabeleženi su i sa brda Ljubića kod Čačka, Jagodini, Nišu, Novom Sadu, Kruševcu, kao i Kosovu i Metohiji. Paljenje badnjaka okupilo je vernike i meštane u Čačku gde su građani u duhu tradicije prinosili badnjake vatri i palili ih. - Paljenje badnjaka na Ljubić brdu uvek je nezaboravan doživljaj, moja deca takođe obožavaju da idu sa mnom. Na