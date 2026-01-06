Jelena Golubović se razvodi, a ovako je govorila o mužu kog je krila kao zmija noge: "Osvojio me je iskrenošću"

Blic pre 1 sat
Jelena Golubović se razvodi, a ovako je govorila o mužu kog je krila kao zmija noge: "Osvojio me je iskrenošću"

Opisala je prvu bračnu noć kao emotivan doživljaj povezan sa sećanjem na svoju pokojnu baku.

Jelena je istakla da je njen partner osvojio iskrenošću i pažnjom, ali problemi su nastali zbog njegovih roditelja, posebno majke. Rijaliti učesnica Jelena Golubović razvodi se nakon godinu dana braka od partnera kog je krila od svih. Ona je u više navrata govorila o njemu, a kako je tada istakla, on je prvi muškarac kome njena majka nije našla manu. Jelena je tada priznala i kako su proveli prvu bračnu noć i šokirala detaljima. - Prvu bračnu noć proveli smo u
Jelena Golubović

