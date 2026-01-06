Novi šef misije UNMIK Peter Due stigao u AP Kosovo i Metohija

Due ima iskustvo rada u Beogradu i Prištini Na mesto šefa misije UNMIK došao umesto Karolin Zijade iz Libana Novi šef misije Unmika Peter Due stigao je u AP Kosovo i Metohija, saopštila je danas ta Misija Ujedinjenih nacija u južnoj srpskoj pokrajini. "Srdačna dobrodošlica Peteru N.

Dueu, specijalnom predstavniku generalnog sekretara i šefu Unmika, koji je stigao na Kosovo. Posvećen je unapređenju mira i bezbednosti, u službi naroda Kosova, navodi se u saopštenju Unmika na društvenoj mreži X. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš za svog novog specijalnog predstavnika i šefa misije UN u AP KiM (UNMIK) imenovao je 13. novembra Danca Petera N. Duea, koji je već radio u Beogradu i Prištini. Due je na mesto šefa misije UNMIK došao