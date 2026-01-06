(Video) "Ljubav i strast, ali ništa drugo" Sandra Afrika o Volkovu: "Bili smo drugačiji"

Naglašava trenutke bliskosti i strasti, ali ukazuje na različite prepreke koje su dovele do raskida.

Istakla je razlike u nivou podrške i emocijama između veza, ukazujući na važnost sigurnosti i zajedništva. Pevačica Sandra Afrika je bila šest godina u vezi sa fudbalerom, a sada u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras, u ponedeljak od 22.15 sati samo na Blic televiziji, otvoreno govori o svojim vezama. Sandra Afrika je posle veze sa menadžerom Mikišom u kojoj je bila 10-11 godina u jednom trenutku uplovila u vezu sa fudbalerom