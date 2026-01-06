(Video) "Ljubav i strast, ali ništa drugo" Sandra Afrika o Volkovu: "Bili smo drugačiji"

Blic pre 1 sat
(Video) "Ljubav i strast, ali ništa drugo" Sandra Afrika o Volkovu: "Bili smo drugačiji"

Naglašava trenutke bliskosti i strasti, ali ukazuje na različite prepreke koje su dovele do raskida.

Istakla je razlike u nivou podrške i emocijama između veza, ukazujući na važnost sigurnosti i zajedništva. Pevačica Sandra Afrika je bila šest godina u vezi sa fudbalerom, a sada u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras, u ponedeljak od 22.15 sati samo na Blic televiziji, otvoreno govori o svojim vezama. Sandra Afrika je posle veze sa menadžerom Mikišom u kojoj je bila 10-11 godina u jednom trenutku uplovila u vezu sa fudbalerom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Želela sam da mu rodim dete": Sandra Afrika htela da zatrudni sa menadžerom, iznela sve detalje

"Želela sam da mu rodim dete": Sandra Afrika htela da zatrudni sa menadžerom, iznela sve detalje

Telegraf pre 11 minuta
(Video) "Želela sam dete, a on je rekao ne" Sandra Afrika ogolila dušu o deceniji sa Mikišom: "Osećala sam se kao neka mašina…

(Video) "Želela sam dete, a on je rekao ne" Sandra Afrika ogolila dušu o deceniji sa Mikišom: "Osećala sam se kao neka mašina koja ide, radi, donosi novac"

Blic pre 2 sata
(Video) "Nije mi čestitao ni 18. rođendan": Sandra Afrika o bolnom odnosu sa ocem, otkrila zašto su bili srećniji kada je on…

(Video) "Nije mi čestitao ni 18. rođendan": Sandra Afrika o bolnom odnosu sa ocem, otkrila zašto su bili srećniji kada je on otišao iz kuće

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalAfrika

Zabava, najnovije vesti »

"Da li ste videlu onu bruku, ja sam: Šokirana?" Aleksandra o aferi Vujadina Savića i A.K.: "Upoznala sam Mirku, žena je…

"Da li ste videlu onu bruku, ja sam: Šokirana?" Aleksandra o aferi Vujadina Savića i A.K.: "Upoznala sam Mirku, žena je prekrasna"

Blic pre 2 minuta
"Želim da sa njom provedem život" Vuk Mob otkrio detalje veridbe: "Osetio sam da je to ono pravo"

"Želim da sa njom provedem život" Vuk Mob otkrio detalje veridbe: "Osetio sam da je to ono pravo"

Blic pre 12 minuta
Mačak premijera postao zvezda interneta: Političke poruke krznenog ljubimca zapalile mreže (video)

Mačak premijera postao zvezda interneta: Političke poruke krznenog ljubimca zapalile mreže (video)

Kurir pre 36 minuta
"Želela sam da mu rodim dete": Sandra Afrika htela da zatrudni sa menadžerom, iznela sve detalje

"Želela sam da mu rodim dete": Sandra Afrika htela da zatrudni sa menadžerom, iznela sve detalje

Telegraf pre 11 minuta
Vuk Mob se oglasio za Telegraf nakon što je verio devojku, pa otkrio detalje: "Prsten sam kupio, nije nasleđe"

Vuk Mob se oglasio za Telegraf nakon što je verio devojku, pa otkrio detalje: "Prsten sam kupio, nije nasleđe"

Telegraf pre 36 minuta