Nikola Jokić i povređen komanduje Denverom! Sa klupe dao Nagetsima pobednički recept, objasnio odbranu u poslednjem napadu!

Dnevnik pre 4 sati
Nikola Jokić i povređen komanduje Denverom! Sa klupe dao Nagetsima pobednički recept, objasnio odbranu u poslednjem napadu!

Povređeni Nikola Jokić pročitao šta je Filadelfija smislila na tajm-autu i svojim saigračima doviknuo šta treba da brane u poslednjem napadu.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Filadelfiju (125:124) nakon produžetka, u jednom od najluđih NBA mečeva ove sezone. Bez sedmorice igrača među kojima su i svih pet startera tim iz Kolorada je uspeo da pobedi, a ni ovaj trijumf nije mogao da prođe bez uticaja Nikole Jokića! Nakon što je Brus Braun postigao poene za 125:124, Filadelfija je imala još 5,3 sekunde za poslednji napad na utakmici. Domaći tim je pozvao tajm-aut i nacrtao akciju, a Nikola Jokić je
